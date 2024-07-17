В Киеве от жары потек асфальт: дорога превратилась в пластилин (видео)

В сети появились фото и видео

Из-за аномальной жары в Киеве "поплыл" асфальт. На бульваре Вацлава Гавела заметили на дороге заплатки, которые размягчились и местами даже начали плавиться.

В сети считают, что причиной явилась не только жара, но и низкое качество асфальтового покрытия. Фото было опубликовано в местном телеграм-канале "Киев. Вайб твоей столицы".

На кадрах видим, что из заплат выступила смола. Призываем киевлян обходить такие участки, чтобы остаться с обувью и без ожогов.

Участок дороги по бульвару Вацлава Гавела

Также раскаленный асфальт был замечен в Шевченковском районе на улице Златоустовской. Отметим, что днем он может нагреться до 50-60 °С.

Асфальт нагрелся до такого состояния, что стал похож на пластилин.

Напоминаем, что в Киеве температура воздуха достигает +40°C, а находящиеся под прямыми солнечными лучами поверхности распеклись до сверхвысоких температур.

Урбанистическая инициатива провела интересное исследование, используя инфракрасный пирометр. Так, выяснилось, что парклеты возле Цирка раскалились до +60°C.

Очень высокая температура была зафиксирована в парке на Владимировской горке. Очень горячей оказалась скамейка — +65°C. Брусчатка на Крещатике нагрелась до +57°C. В тени на 20 градусов меньше +37°C.

Ранее "Телеграф" писал, что скоро Киев и область накроют грозы, град и сильный ветер. Синоптики предупреждают о непогоде в среду.