Киевлян оставят без света подольше: в Укрэнерго сообщили о технических сбоях

Будут отключать сразу 4 очереди

В четверг, 18 июля, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключения света. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Ситуация с электроэнергией ухудшилась из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах. Об этом сообщает компания Укрэнерго.

"Аномальная жара усложняет работу оборудования. Поэтому могут возникать технические сбои в его работе", — отмечают в компании.

Поэтому до 22:00 будут применять четыре очереди отключений в столице и всей Киевской области. Свет будут выключать по графику и в светло-серых зонах.

Энергетики напоминают, что потребители разделены на 6 очередей. Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков, то ограничения распространяются на большее количество потребителей.

Также в Укрэнерго сообщили, что из-за грозы и шквального ветра на утро остаются без энергопитания полностью и частично 374 населенных пункта в Киевской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине отменят отключение света. Специалист рассказал, при каких условиях это может произойти.