В Киеве молния вызвала большой пожар: куда она ударила (видео)

Пока в столице бушует ненастье, имущество людей оказалось в опасности

Вечером в среду, 17 июля, соцсети распространили сообщения и видео о том, что в Киеве молния попала в дом в Дарницком районе города. Однако позже появилась информация об ударе по парковке с большим количеством автомобилей.

Начался сильный пожар, дым валит вверх и виден в разных районах города. О пострадавших пока нет информации. В телеграм-каналах было распространено видео с моментом удара.

Сначала местные паблики писали, что под удар попал дом. Однако позже стало известно, что молния ударила в парковку. Комментариев от власти или представителей экстренных служб пока нет.

В соцсетях делятся не только своими догадками, но и реакциями любимцев на природное явление. Так, один котик настолько испугался, что подпрыгнул в воздух.

Отметим, что в Киеве прошел дождь после многодневной жары. Люди радовались осадкам. Однако не обошлось и без плохих новостей. Из-за грозы повредились электросети. Как сообщили в ДТЭК, больше всего пострадали Бучанский и Вышгородский районы. Также стало известно о затоплении ТРЦ "Магеллан".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Ровенской области молния попала в мужчину. 63-летний сельский житель после этого погиб.