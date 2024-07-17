Положительных изменений не прогнозируется: появился график отключений на 18 июля

Украинцев предупредили о графиках отключений света на завтра

Завтра, 18 июля, графики отключений света продолжат действовать на протяжении всего дня. Одновременно будут отключать две-четыре очереди.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В Украине из-за аномальной жары не уменьшается уровень потребления электроэнергии.

Как облэнерго будут отключать потребителей во всех областях:

с 00:00 до 5:00 — две очереди;

с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди;

с 16:00 до 22:00 — четыре очереди;

Однако жители некоторых регионов жалуются, что свет выключают не по графику. Как рассказали эксперты, на это есть пять существенных причин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине отменят отключения света. Специалист рассказал, при каких условиях это может произойти.