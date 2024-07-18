Киян залишать без світла надовше: в Укренерго повідомили про технічні збої

Відключатимуть одразу 4 черги

У четвер, 18 липня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключення світла. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Ситуація з електроенергією погіршилась через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах. Про це повідомляє компанія Укренерго.

"Аномальна спека ускладнює роботу обладнання. Через це можуть виникати технічні збої в його роботі", — зазначають в компанії.

Тому до 22:00 застосовуватимуть чотири черги відключень в столиці та в усій Київській області. Світло вимикатимуть за графіком і у "світло-сірих" зонах.

Енергетики нагадують, що споживачі розділені на 6 черг. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано понад три черги графіків, то обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

Також в Укренерго повідомили, що через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні скасують відключення світла. Фахівець розповів, за яких умов це може статися.