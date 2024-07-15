Осталось потерпеть еще чуть-чуть? Специалист по энергетике рассказал, когда отменят отключения

Ограничений станет меньше, как только спадет сумасшедшая жара

Ситуация со светом в Украине остается сложной. Если не будет новых атак на инфраструктуру со стороны российских оккупантов и своевременно закончится ремонт на энергоблоках АЭС, то ориентировочно в конце августа — в октябре уже не будет отключений электроэнергии.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Подробности он озвучил в эфире КИЕВ24.

"Моя оценка выглядит так, что если погода действительно улучшится, то речь пойдет о 8-10 часах обеспеченных поставок в Киеве. А где-то в конце августа — начале сентября ограничений может не быть вообще", — рассказал он.

Специалист по энергетике добавил, что без дополнительных атак можно даже прожить начало осени без отключений.

"Если не будет дополнительных атак, то при условии своевременно проведенных ремонтов на АЭС, мы имеем шансы сентябрь-октябрь пожить без ограничений", — обнадёжил он.

Напомним, что в результате российских обстрелов в энергосистеме Украины образовался большой дефицит мощностей. Продолжающаяся в стране рекордная жара также усугубила ситуацию с электроэнергией. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено применять все очереди отключений и уменьшать нагрузку на сеть.

По прогнозам энергетиков, ситуация может улучшиться только в конце июля и в августе, когда спадет жара и часть энергооборудования выйдет из ремонтов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ДТЭК оправдались за усиление отключений в жару.