Сам собі нарахував 145 тисяч гривень премії: у Києві під суд піде керівник центру соцобслуговування

Чоловік регулярно зловживав своїм службовим становищем

Директор Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району міста Києва вже за місяць після призначення почав сам собі нараховувати премії. Чиновник "заохочував" себе за виконання "особливо важливих завдань" та особисту ініціативу у покращенні діяльності підрозділів центру.

Таким чином, за кілька місяців він отримав премій на загальну суму 145 000 гривень. Подробиці цієї справи розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Відомо, що 35-річного чоловіка у лютому 2023 року було призначено на посаду директора Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району міста Києва. Чиновника було відібрано на конкурсній основі.

Через місяць він почав регулярно нараховувати сам собі премії. Так, без відповідного погодження зі Святошинською райадміністрацією він оформлював собі грошові заохочення за "виконання особливо важливих завдань" та "особисту ініціативу у покращенні діяльності підрозділів центру".

Таким чином, за кілька місяців чиновник отримав премій на загальну суму 145 000 гривень.

Зловмисника вдалося викрити правоохоронцям. Його звинуватили у зловживанні службовим становищем, що завдало істотних збитків державі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Також чиновнику загрожує штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі обвинувальний акт по цій справі направлений до суду. Розслідування продовжується.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суддя із Броварів підробив документи та замість відрядження поїхав на Кариби. Надалі чиновник використав підроблені документи для незаконного перетину кордону. При цьому він ввів в оману керівництво суду та органи прикордонного контролю.