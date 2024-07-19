Десятки мільйонів повз бюджет? Хто і як віддав скандальному забудовнику Алієву ласі ділянки у Києві

Фірма бізнесмена отримала землю, на якій може заробляти від 20 до 120 млн грн

Чергова сесія Київміськради, що відбулася в четвер, 4 липня, стала "бенефісом" столичних забудовників, які отримали у своє розпорядження десятки гектарів столичної землі. І багато з цих рішень місцевої влади виявилися дуже скандальними.

Один гектар в оренду

Однією з цих фірм-вигодонабувачів стало таке собі ТОВ "Гротто", яке зв’язується з відомим бізнесменом Вагіфом Алієвим. На порядку денному сесії Київміськради стояли проекти рішень щодо відновлення компанії договорів на оренду 3 земельних ділянок загальною площею 10 952 квадратні метри.

Прийнявши всі три рішення, депутати передали до рук Алієва земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:75:191:0045, 8000000000:75:741:0021 та 80000000000:75:741:0 Усі вони вже перебували в оренді у ТОВ "Гротто" з 2008-2010 років, проте у 2020-2023 роках. право оренди було втрачено. За землю, яку оцінили у 27,8 млн грн, ТОВ "Гротто" платитиме 875 тисяч гривень оренди.

Одна із земельних ділянок для Вагіфа Алієва

Проте вся ця земля має свою історію – на ній та ще 8 земельних ділянках ТОВ "Гротто" розмістило 210 торгових павільйонів, які здавалися в оренду для торгівлі, адже призначення всіх земельних ділянок – будівництво будівель ринкової інфраструктури. Інакше кажучи, взявши в оренду 11 земельних ділянок на перетині вулиць Академіка Єфремова та Академіка Палладіна, ТОВ "Гротто" збудувала ринковий комплекс, що відноситься до ринку "Академмістечко", він же "Ілліс".

Як заробити на ринку до 120 мільйонів гривень

Відповідно до судових документів, що стосуються розслідування кримінального провадження № 32021100000000191 від 17 квітня 2021 року, працював цей ринковий комплекс за досить сумнівною схемою. Побудовані торгові павільйони були здані в оренду такому собі ТОВ "Смарт-рітейл" та низці ФОП, які вже здавали в суборенду торгову нерухомість для бажаючих торгувати.

Як стверджували у Святошинському районному суді слідчі Державної фіскальної служби України, офіційно торгові місця здавались в оренду з 2020 року за орендну плату від 300 до 2000 гривень на місяць. Однак у судових документах є інформація, що насправді орендарі платили від 10 до 50 тисяч гривень, залежно від площі та місця розташування павільйону.

При цьому у своїй податковій звітності і ТОВ "Гротто" та ТОВ "Смарт-рітейл" вказали дохід від надання в оренду торгових площ із середньою ціною 6000 гривень на місяць за один павільйон. Слідство вирішило, що цим відбувалося ухилення від податків. Причому "Гротто" та "Смарт-рітейл" діяли спільно, вважали у ДФС України.

Слідство порахувало, що ціна оренди занижувалася

Як нескладно порахувати, при здачі кожного з 210 торгових павільйонів на землі ТОВ "Гротто", що орендується, мінімум по 10 тисяч гривень, орендодавець міг заробити до 24 мільйонів гривень щорічно. При здачі в оренду по 50 тисяч гривень може йтися про 120 мільйонів. Однак поки що слідство з цього кримінального провадження зупинилося.

Кому могли йти ці гроші, якщо, за версією ДФС, ті самі, але "невстановлені слідством особи" використовували ТОВ "Гротто" та ТОВ "Смарт-рітейл" для ухилення від податків? За даними аналітичного сервісу YouControl, ТОВ "Гротто" входить до складу "Мандарин Плаза груп" Вагіфа Алієва.

З початком російського вторгнення у власника великого столичного торгового центру Lavina Mall (127 тисяч квадратних метрів торгових площ) почалися проблеми. Прокуратура звинуватила його в ухиленні від податків та виведенні коштів у РФ, громадянином якої Вагіфа Алієва називають ЗМІ, а цінні папери ТРЦ на суму 970 млн грн було заарештовано судом.

Однак до 2024 року бізнесмен явно позбувся своїх проблем і відчуває досить впевнено. Зокрема бізнесмен "накинув оком" на будівлю колишнього Інституту науково-технічної та економічної інформації, що може призвести до знищення унікального архітектурного об’єкта — "літаючої тарілки". Розташований у Голосіївському районі пам’ятник добре знайомий багатьом киянам.

Нарешті, Вагіф Алієв "засвітився" у спробі сина екс-мера столиці Степана Черновецького отримати від Київміськради в оренду 66 гектарів землі на березі Дніпра, що дозволить збудувати там цілий житловий масив. Поки що це не вийшло, про що писав "Телеграф", але можна очікувати нових спроб.