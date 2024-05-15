Скандальные проекты и старые схемы: на что претендуют застройщики в Киеве

Под угрозой снова оказалось Синее озеро и земли возле Днепра

В среду, 15 мая, состоится заседание земельной комиссии Киевской городской рады, на котором будут рассматриваться несколько резонансных вопросов. Один из самых скандальных – повторный отвод земельного участка ЧАО "Киеврыбхоза", что принадлежит сыну бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.

Если это решение будет принято, то в неудобной ситуации может оказаться мэр Виталий Кличко, который боролся со схемами Черновецкого. "Телеграф" подробнее рассмотрел резонансные вопросы, которые рассмотрят в Киевраде в эту среду.

Известно, что земельный участок, площадью 66,14 га на берегу Днепра, бывший мэр столицы Леонид Черновецкий передал своему сыну Степану еще в 2008 году. В Генплане она указана как территория защитной зелени, это означает, что любые изменения использования этой земли должны быть обоснованы и соответствующий процесс изменения земельного назначения. А подробный план территории вообще отсутствует. Такие действия могут противоречить закону.

Еще один острый вопрос – изменение целевого назначения земельного участка по улице Александра Конисского, 4а (Тургеневская) в историческом ареале Киева. Она планируется под строительство. А находится этот участок на территории Национального Педагогического Университета имени Михаила Драгоманова. Потому это может стать неприятным "сюрпризом" для студентов вуза.

На сегодня болезненный вопрос по поводу Синего озера, которые полностью высохло. Киеврада рассмотрит проект решения по передаче в аренду земельного участка компании "Каштановый город", а именно по адресу проспект Гонгадзе, 9б, что возле водоема.

Это может стать началом застройки озера. Общественность и активисты подчеркивают, что этого нельзя допустить, и призывают восстановить Синее озеро, сохраняя его как природную зону.

Напомним, ситуация на Синем озере оставаться катастрофической. КП "Плесо" объявило тендер на закупку услуг по спасению обмелевшего водоема. Прежде здесь планируют провести расчистку, а потом уже заняться благоустройством территории.

Ранее "Телеграф" писал, за что голосовали депутаты на заседании Бюджетной комиссии Киеврады. Чиновники рассматривали скандальные вопросы.