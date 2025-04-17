Вот так союзник: Трамп фактически сорвал удар Израиля по ядерным объектам Ирана

Израиль планировал в мае 2025 года при поддержке США атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль планировал на май 2025 военную операцию по уничтожению ядерных объектов Ирана. Но президент США Дональд Трамп, ближайший союзник Израиля, фактически сорвал удар, отклонив эту идею, и фактически сделал невозможным быстрое уничтожение иранского ядерного потенциала.

Об этом сообщило американское издание The New York Times. По данным газеты, Трамп несколько месяцев спорил с окружением вокруг того, стоит ли разрешить Израилю атаковать, или нужно искать дипломатическое решение. В конце концов победы достигло "умеренное" крыло окружения президента, выступавшее за дипломатические пути решения проблемы.

Со всем тем это был лучший момент, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие военным путем, поскольку именно сейчас Тегеран ослаблен в военном и экономическом плане. Тем не менее ряд персонажей в окружении Трампа сомневается в том, что военная атака на ядерные объекты принесет успех и приведет к их уничтожению. Эти персонажи считают, что действия Израиля якобы приведут к большой войне в регионе.

Израиль планировал в мае 2025 при поддержке США атаковать ядерные объекты Ирана. Минимальной целью атаки было отложить создание иранского ядерного оружия хотя бы на год, а максимальные цели предполагали полный срыв ядерной программы Ирана. Тель-Авив планировал, что США одобрят операцию, поскольку от Вашингтона требовалось обеспечить атаку на Иран и защиту территории Израиля от иранского ответного удара. Это испугало Белый дом: там решили, что это якобы сделает США ключевым участником атаки.

Поэтому Трамп в итоге избрал вместо боевых действий дипломатию и объявил об этом премьер-министру Биньямину Нетаньяху во время визита последнего в Белый дом. Израильский премьер, возмущенный таким решением, заявил, что соглашение с Ираном, мол, должно дать США и Израилю возможность "войти, взорвать объекты, демонтировать все оборудование" Ирана. Однако не заметно, чтобы к возмущенным заявлениям Нетаньяху в Белом доме кто-нибудь прислушался.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп по возвращении в Белый дом обратился к Ирану с предложением заключить новое ядерное соглашение и пригрозил последствиями, если тот откажется. Тегеран в конце концов на сделку не пошел, назвав требования Вашингтона "неприемлемыми". При этом в США пригрозили военными действиями, если Иран откажется подписывать соглашение и не прекратит обогащать уран. "Телеграф" также писал, готов ли Трамп начать войну против Ирана.