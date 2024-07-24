Жгли авто военных и релейные шкафы: в Киеве задержана группа дерзких диверсантов (фото)

Преступникам может грозить пожизненное лишение свободы

Злоумышленники совершили серию поджогов в Оболонском районе Киева и готовили еще ряд диверсий на железной дороге. "Заказы" они получали в анонимном ТГ-канале и работали под четким руководством куратора из РФ.

На данный момент двоих диверсантов задержали — они находятся под стражей. Подробности рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как установили правоохранители, к совершению преступлений на территории столицы причастен 28-летний мужчина, который недавно приехал в Киев в поисках работы.

В интернете он нашел объявление с информацией о "легком" дополнительном доходе и связавшись через анонимный Телеграм-канал с куратором из РФ злоумышленник начал получать "задания".

Диверсанту необходимо было поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге в Оболонском районе Киева. За это ему пообещали 200 долларов США.

Мужчина привлек к выполнению задания своего знакомого, в обязанности которого входило фиксировать на камеру момент поджога и "стоять на стреме".

Затем злоумышленник приобрел растворитель краски, облил легковоспламеняющимся веществом релейный и батарейный шкафы неподалеку от железнодорожной станции и поджег их.

Кроме этого подозреваемые по заказу кураторов из РФ подожгли автомобиль военного в Оболонском районе столицы. За эту "работу" им заплатили 1000 долларов США.

Правоохранители установили, что они облили автомобиль марки NISSAN NAVARA легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Все свои поджоги диверсанты снимали на видео, чтобы предоставить записи в качестве доказательства выполненной работы.

На данный момент двое мужчин задержаны и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам сообщили о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период и в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Следствие по данному делу продолжается. Преступникам может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве задержали мужчину, который по заданию российской разведки поджег релейный шкаф "Укрзализныци". Также он готовил целую серию поджогов на стратегических объектах. Злоумышленник, безработный с техническим образованием, соблазнился быстрым заработком и согласился выполнить диверсионное задание.