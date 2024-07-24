Підпалювали авто військових та релейні шафи: у Києві затримано групу зухвалих диверсантів (фото)

Злочинцям може загрожувати довічне позбавлення волі

Зловмисники здійснили серію підпалів в Оболонському районі Києва та готували ще низку диверсій на залізниці. "Замовлення" вони отримували в анонімному ТГ-каналі та працювали під чітким керівництвом куратора з РФ.

Наразі двох диверсантів затримали – вони перебувають під вартою. Подробиці розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочинів на території столиці причетний 28-річний чоловік, який нещодавно приїхав до Києва у пошуках роботи.

В інтернеті він знайшов оголошення з інформацією про "легкий" додатковий дохід і зв’язавшись через анонімний Телеграм-канал з куратором із РФ зловмисник почав отримувати "завдання".

Диверсанту необхідно було підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва. За це йому пообіцяли 200 доларів США.

Чоловік залучив до виконання завдання свого знайомого, в обов’язки якого входило знімати момент підпалу та "стояти на стремі". Потім зловмисник придбав розчинник фарби, облив легкозаймистою речовиною релейну та батарейну шафи неподалік залізничної станції, після чого підпалив їх.

Крім цього, підозрювані, на замовлення кураторів із РФ, підпалили автомобіль військового в Оболонському районі столиці. За цю "роботу" їм заплатили 1000 доларів.

Правоохоронці встановили, що вони облили автомобіль марки NISSAN NAVARA легкозаймистою рідиною та підпалили. Усі свої підпали диверсанти знімали на відео, щоб надати його в якості доказів виконаної роботи.

На даний момент двох чоловіків затримано і їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період та в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.

Слідство по цій справі триває. Злочинцям може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві затримали чоловіка, який за завданням російської розвідки підпалив релейну шафу "Укрзалізниці". Також він готував цілу серію підпалів на стратегічних об’єктах. Зловмисник, безробітний з технічною освітою, спокусився на швидкий заробіток і погодився виконати диверсійне завдання.