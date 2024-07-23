В Киеве пьяная мать избила сына-подростка и выгнала его ночью из дома (фото)

Женщина предстанет перед судом

В ночь на вторник, 23 июля, в Подольском районе Киева сотрудники муниципальной охраны оказали первую помощь подростку, которого избила и выгнала на улицу пьяная мать. У парня были сбиты колени и выглядел он растерянным.

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые составили на женщину админпротокол за совершение домашнего насилия. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Муниципальной охраны.

Около 01.30 на проспекте Василия Порика сотрудники Муниципальной охраны заметили на проезжей части подростка, который был без сопровождения взрослых. Муниципалы прервали автопатрулирование и остановились возле парня.

Как оказалось, 14-летнего подростка избила мать и выгнала его из дома. Парень рассказал, что он живет неподалеку и уже вызвал полицию. Именно патрульных он и ждал на улице.

Полицейские составили на горе-мать админпротокол

Парня побила мать

Сотрудники Муниципальной охраны заметили у подростка сбитые колени и предложили вызвать скорую, однако он отказался. Тогда первую помощь оказали ему на месте и продезинфицировали раны.

Правоохранители попросили муниципалов подождать их прибытия и остаться рядом с парнем до выяснения всех обстоятельств. Далее копы вместе с муниципалами отправились по адресу проживания парня, где и обнаружили горе-мать 1980 года рождения, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Подростку обработали раны

Женщина отрицала свою вину и пыталась убедить окружающих в том, что она не наносила травмы своему ребенку. Не смотря на это полиция составила на женщину админпротокол по статье 173-2 КУоАП "Совершение домашнего насилия".

Ей грозит судебно разбирательство и штраф.

Инцидент произошел на проспекте Порика

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома местные жители заметили группу подростков, которые затеяли опасные игры на огромной высоте.