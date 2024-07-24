В Киеве женщина молотком крушила лобовые стекла в припаркованных авто (видео)

На место происшествия вызвали полицию

В Печерском районе столицы женщина средь бела дня начала крушить молотком припаркованные во дворе автомобили. Акт вандализма зафиксировали на камеру мобильного телефона очевидцы.

Отмечается, что хулиганка разбивала в машинах лобовые стекла. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

На улице Коновальца, 9 местные жители заметили женщину с молотком в руках. Она пришла на парковку и начала бить стекла в автомобилях.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Что послужило причиной такого странного поведения женщины — неизвестно.

Сколько автомобилей успела повредить хулиганка — не уточняется.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.

Инцидент произошел на улице Коновальца

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве банда подростков крушила автомобили и крала из них вещи. Ребята повредили три припаркованных вдоль улицы транспортных средства.