В Киеве женщина молотком крушила лобовые стекла в припаркованных авто (видео)
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На место происшествия вызвали полицию
В Печерском районе столицы женщина средь бела дня начала крушить молотком припаркованные во дворе автомобили. Акт вандализма зафиксировали на камеру мобильного телефона очевидцы.
Отмечается, что хулиганка разбивала в машинах лобовые стекла. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
На улице Коновальца, 9 местные жители заметили женщину с молотком в руках. Она пришла на парковку и начала бить стекла в автомобилях.
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Что послужило причиной такого странного поведения женщины — неизвестно.
Сколько автомобилей успела повредить хулиганка — не уточняется.
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.
Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.
Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве банда подростков крушила автомобили и крала из них вещи. Ребята повредили три припаркованных вдоль улицы транспортных средства.