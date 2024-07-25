Під Києвом дівчина вигулювала на повідку екзотичного хижака (відео)

Дикій тварині не місце в кам’яних джунглях

На території села Чайки Бучанського району Київської області помітили людей, які вигулювали на повідку біле тигреня. Хижак явно був наляканий і боязко йшов за власниками тротуаром.

Перехожі підходили до екзотичної тварини, гладили її та робили фото. Інформація про це з’явилася у київському Телеграм-каналі "Реальний Київ".

У селі Чайки дівчина з компанією вигулювала біле тигреня з блакитними очима. Хижак поводився досить спокійно і практично не реагував на звуки великого міста, але виглядав він все ж таки наляканим. На тварині був нашийник та повідець.

Тигреня привертало увагу оточуючих

Перехожі були здивовані такою несподіваною зустріччю, адже не щодня побачиш у межах міста екзотичного хижака. До тварини підходили, гладили її та просили сфотографуватися.

Власники тигреня на запитання оточуючих не відповідали і нічого не розповіли про свого незвичайного вихованця.

Звідки у людей тигр – невідомо

Гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін у коментарі "ТСН" заявив, що в справу має втрутитися поліція і встановити, звідки у людей з’явилося тигреня, чи є у них на нього документи і в яких умовах утримується хижа тварина:

"Подібні дії — неприпустимі і є порушенням норм щодо утримання диких тварин. Приватний власник не може таким чином утримувати хижака, бо це, як мінімум, небезпечно. І головне питання: де ці люди взяли білого тигреня і в яких умовах він утримується. Також велике питання — хто розводить і продає маленьких тигрів? Адже через півроку – це буде тварина на 100 кілограмів з великими кігтями та іклами, з якою по вулиці на повідці не погуляєш", — зазначив Трантін.

Цікаво, що білий тигр – це особина бенгальського тигра з вродженою мутацією. Мутація призводить до часткового білого забарвлення, а саме до чорно-коричневих смуг на білому хутрі та блакитних очей. Таке забарвлення дуже рідко трапляється серед диких тварин.

Частота появи білих тигрів – 1 особина на 10 000 з нормальним забарвленням. Всупереч помилкам, білий тигр не вважається окремим підвидом.

Білі тигри – велика рідкість

Перше виявлення білого тигра в природі відносять до 1951 року, коли один із мисливців забрав зі знайденого ним лігва білого тигра-самця і потім отримав від нього таке ж потомство від самки з нормальним забарвленням. Так було виведено друге покоління білих тигрів.

Згодом їхня популяція значно розширилася: усі білі тигри, яких зараз утримують у неволі, є нащадками тієї самої знайденої особини і мають спорідненість один з одним. Наразі в неволі утримується близько 130 білих тигрів, з них близько 100 — в Індії. Останнього відомого в природі білого тигра застрелили 1958 року.

Білого тигреня помітили у селі Чайки

Нагадаємо, що на території житлового масиву Відрадний люди помітили чоловіка, який вигулював на повідку справжнього вовка. Хижак спокійно йшов поруч із господарем і роздивлявся все навколо.

У деяких країнах існує практика одомашнення диких вовків, але фахівці попереджають, що вовк — це дика хижа тварина, а не собака і тому заводити такого вихованця не найкраще рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дарницькому районі Києва чоловікові вдалося зловити на вудку величезну рибу. Рибалці допомагав напарник, який підсаком дістав товстолоба з води і поклав його на берег.