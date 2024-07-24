В киевском озере выловили огромную рыбу (видео)
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Возле рыбака собралась целая толпа людей
В Дарницком районе столицы мужчине удалось поймать на удочку огромного толстолоба. Рыбаку помогал напарник, который подсаком достал рыбу из воды и положил ее на берег.
Удачливого рыбака окружили люди, которые фотографировали гигантскую рыбу и аплодировали мужчине. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Левый берег Киев".
Так, в озере "Солнечное" на Позняках рыбаку удалось поймать большого толстолоба. Рыба весила десятки килограмм и достать ее на берег оказалось не так-то просто. Рыбаку помогал его напарник, который при помощи подсака достал толстолоба.
Какую приманку и снасти использовал мужчина — неизвестно. Стоит отметить, что поймать такой крупный экземпляр в городском водоеме — это реальная удача.
Для справки: Лбы толстолобиков намного шире, чем у других карповых и отсюда происходит их название.
Длина тела толстолобиков до 1 метра (иногда больше), а масса в среднем 20—35 кг, хотя встречаются экземпляры, чья масса превышает 50 кг. У некоторых видов есть на брюхе киль, начинающийся у горла.
Что известно об озере "Солнечное"
Водоем находится в Дарницком районе города Киева вблизи микрорайона "Позняки" на Харьковском массиве. Озеро имеет довольно большой и широкий общественный песчаный пляж, где можно загорать абсолютно бесплатно.
Зона отдыха под названием "Солнечная" входит в список территорий контролируемых государственным коммунальным предприятием "Плесо", которое занимается содержанием и эксплуатацией водоемов города Киева.
Образовался водоем вследствие намыва песка для строительства Харьковского массива и Позняков. Было это в середине 80-тых – в начале 90-тых годов прошлого века.
Купаться в озере официально не разрешается.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.