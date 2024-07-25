В Киеве подростки разрисовали автобус, но их настигла мгновенная карма (видео)

В сети призывают отправить школьников перекрышивать весь столичный автопарк

В Святошинском районе Киева группа подростков решила "развлечься" и обрисовать автобус. Один из парней во время остановки нанес на заднюю часть общественного транспорта надпись черной краской, однако в этот момент мимо проезжали патрульные.

Подростки не успели убежать и были остановлены на месте полицейскими. Видео с "мгновенной кармой" было опубликовано в киевском Телеграм-канале "Правый берег Киев".

На Борщаговке парни школьного возраста на остановке общественного транспорта разрисовали надписями заднюю часть автобуса №57. Инцидент произошел средь бела дня на достаточно оживленной улице, однако рядом никого из людей не оказалось и парни начали убегать.

Именно в этот момент мимо проезжали патрульные полицейские, которые заметили юных вандалов, подали звуковой сигнал и остановились возле них.

За такой поступок их родителям может грозить предупреждение или же штраф.

Пользователи соцсети начали писать в комментариях, что подростков обязательно нужно заставить выполнять общественные работы, а также заставить отмывать свои "художества":

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве банда подростков крушила автомобили и крала из них вещи. Ребята повредили три припаркованных вдоль улицы транспортных средства, но затем решили извиниться на камеру за содеянное. В сети видео не оценили и неоднозначно отреагировали на такой поступок.