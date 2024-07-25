В Киеве на месяц полностью перекроют важный участок дороги: причина (схема)

Киевлян просят обратить внимание на эту информацию

В Киеве ограничат движение транспорта по улице Героев Днепра в Оболонском районе. Ограничения будут действовать с 26 июля по 24 августа.

Об этом сообщает УК "Киевавтодор", передает КГГА. Причиной перекрытия дороги стало продолжение реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

Ограничения касаются участка от кольцевой развязки на пересечении улиц Героев Днепра и Зои Гайдай до улицы Богатырской. Здесь специалисты "Киевавтодора" обустроят дорожный съезд.

Дорожники извиняются за временные неудобства. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, что до 31 августа в Киеве ограничили движение транспорта по улице Новой. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Ограничение будет действовать на участке от проспекта Воздушных Сил до переезда через железнодорожный путь. Это связано с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия. На первом этапе работ ограничение будет действовать только по направлению выезда из города.

Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к этой информации и планировать заранее свой маршрут.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях Северный мост в Киеве замер в огромной пробке, людям пришлось идти пешком. Причиной произошедшего стала авария, заблокировавшая движение транспорта.