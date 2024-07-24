Северный мост в Киеве застыл в огромной пробке: люди вынуждены идти пешком (видео)
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На мосту произошло ДТП
В среду, 24 июля, на Северном мосту в столице образовалась километровая пробка в которой стоят троллейбусы и автомобили. Причиной произошедшего стала авария, которая заблокировала движение.
Люди выходят из общественного т ранспорта и идут пешком. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
Известно, что на мосту произошла авария в результате которой все троллейбусы были заблокированы. Они не могут ни проехать дальше, ни уступить дорогу другим машинам.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что сейчас на Северном мосту проводят ремонтные работы — движение здесь частично перекрыто до 10 августа.
Ограничения коснулись первой и частично второй полосы по направлению с левого на правый берег. Причиной перекрытия явилась необходимость выполнения работ по текущему ремонту.
Что известно о Северном мосту в Киеве
Это вантовый мост через реку Днепр для автотранспорта и пешеходов, построенный в 1976 году. Он объединяет Оболонский район столицы с Подольским.
Длина моста составляет 816 метров, а ширина – 31,4. Он является частью Малой Окружной дороги.
До 2018 года мост назывался "Московский". Идея переименовать его возникла еще в 2015 году, однако окончательное решение было принято только три года спустя.
Мост предлагали переименовать в Северный, Троещинский или мост имени Степана Бандеры. Однако в результате длительных обсуждений мосту вернули его историческое название — "Северный".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разваливается и гниет Северный мост — горожане опасаются, что он скоро упадет. Киевляне призывают столичные власти обратить внимание на данную проблему и принять все необходимые меры во избежание трагедии.