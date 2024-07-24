Северный мост в Киеве застыл в огромной пробке: люди вынуждены идти пешком (видео)

На мосту произошло ДТП

В среду, 24 июля, на Северном мосту в столице образовалась километровая пробка в которой стоят троллейбусы и автомобили. Причиной произошедшего стала авария, которая заблокировала движение.

Люди выходят из общественного т ранспорта и идут пешком. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

Известно, что на мосту произошла авария в результате которой все троллейбусы были заблокированы. Они не могут ни проехать дальше, ни уступить дорогу другим машинам.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что сейчас на Северном мосту проводят ремонтные работы — движение здесь частично перекрыто до 10 августа.

Ограничения коснулись первой и частично второй полосы по направлению с левого на правый берег. Причиной перекрытия явилась необходимость выполнения работ по текущему ремонту.

Что известно о Северном мосту в Киеве

Это вантовый мост через реку Днепр для автотранспорта и пешеходов, построенный в 1976 году. Он объединяет Оболонский район столицы с Подольским.

Длина моста составляет 816 метров, а ширина – 31,4. Он является частью Малой Окружной дороги.

До 2018 года мост назывался "Московский". Идея переименовать его возникла еще в 2015 году, однако окончательное решение было принято только три года спустя.

Мост предлагали переименовать в Северный, Троещинский или мост имени Степана Бандеры. Однако в результате длительных обсуждений мосту вернули его историческое название — "Северный".

Северный мост в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разваливается и гниет Северный мост — горожане опасаются, что он скоро упадет. Киевляне призывают столичные власти обратить внимание на данную проблему и принять все необходимые меры во избежание трагедии.