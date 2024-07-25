У Києві на місяць повністю перекриють важливу ділянку дороги: причина (схема)

Киян просять звернути увагу на цю інформацію

У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі. Обмеження діятимуть з 26 липня до 24 серпня.

Про це повідомляє КК "Київавтодор", передає КМДА. Причиною перекриття дороги стало продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

Обмеження стосуються ділянки від кільцевої розвʼязки на перетині вулиць Героїв Дніпра та Зої Гайдай до вулиці Богатирської. Тут фахівці "Київавтодору" облаштують дорожній зʼїзд.

Дорожники перепрошують за тимчасові незручності. Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

Нагадуємо, що до 31 серпня у Києві обмежили рух транспорту по вулиці Новій. Тут фахівці кілька днів поспіль проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Обмеження діятиме на ділянці від проспекту Повітряних Сил до переїзду через залізничну колію. Це пов'язано з проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття. На першому етапі робіт обмеження діятиме лише в напрямку виїзду з міста.

Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Раніше "Телеграф" писав, що днями Північний міст у Києві завмер у величезному заторі, людям довелося йти пішки. Причиною події стала аварія, яка заблокувала рух транспорту.