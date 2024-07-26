Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий
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Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд
В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.
Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.
Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.
Большой сет Smailov впервые на V’YAVA
Когда: 27 июля, начало в 15:00
Где: V’YAVA на ВДНХ (Сад желаний)
Адрес: пр. Академика Глушкова, 1
Стоимость: от 300 гривен
Smailov – DJ, продюсер, букинг-менеджер, основатель проектов Promin’ и Techno.Ua – выступит на большой сцене V’YAVA.
В послужном списке Игоря сотни организованных выступлений электронных артистов мирового уровня. Он занимался букингом для клубов Boom Boom Room, L8 Park, CHI, ARSENAL XXII, активно работал и продолжает сотрудничество с командами qievdance и H2D. Благодаря ему в Киеве сняли один из эпизодов Cercle.
Smailov органично сочетает хаус, брейкбит, техно, драм-н-бейс, создает неожиданные сочетания, которые ломают традиции и дарят легкость.
Компанию ему составят Kate Zubōk и Votuma.
На локации есть ресторан, спортивная и lounge зоны, детская площадка, фуд-корт, зона гамаков, PlayStation и многое другое. Pet-friendly.
Stand Up на крыше Gulliver
Когда: 27 июля, начало в 19:30
Где: БЦ Gulliver
Адрес: пл. Спортивная, 1-а (Башня Б)
Стоимость: 400 гривен
Бродячий Stand-up приглашает вас провести незабываемый вечер в веселой компании на крыше одного из лучших мест в городе. Лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни.
Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений!
Для вас будут выступать: Даня Повар, Богдан Богаченко, Паша Пинчук, Дэн Че и Богдан Письменко.
Спектакль фэнтези "Шерлок"
Когда: 27 июля, начало в 19:00
Где: Центральный дом офицеров
Адрес: ул. Грушевского, 30/1
Стоимость: от 200 гривен
Кто стоит за серией таинственных убийств, держащих в ужасе жителей ночного Лондона? И возможно ли победить гения криминального мира профессора Мориарти и полюбить женщину, склонную к преступлениям?
Фантастическая история похождений Шерлока Холмса и доктора Ватсона в блестящей постановке всемирно известного режиссера Дмитрия Рачковского.
Оригинальный сюжет, поразительные декорации, эффектные костюмы и прекрасная игра мастеров сцены Сергея Позднякова и Руслана Данильченко не оставят равнодушными никого.
Tayanna
Когда: 27 июля, начало в 19:00
Где: Osocor Residence
Адрес: ул. Виноградная, 2
Стоимость: от 700 гривен
TAYANNA – певица, чье сердце можно услышать в каждой ее песне. Ее творчество отличается неповторимым спектром эмоций, и каждый слушатель найдет в ее музыке частичку себя. Хиты TAYANNA стали отрадой и поддержкой для многих украинок, сопровождая их в самые сложные моменты жизни и как бальзамом исцеляя их души.
"В своих песнях я рассказываю разные истории, которые могут найти отклик у многих людей. В каждую композицию я вкладываю особый смысл и неповторимую атмосферу. Подобно жизни, мои песни имеют множество граней эмоций и чувств: мы радуемся, скучаем, любим, сочувствуем и иногда раздражаемся. Именно эта искренность и многогранность жизни вдохновляет меня", – делится певица.
Выступления TAYANNA – это возможность прожить настоящие эмоции в невероятной атмосфере, наслаждаясь увлекательными треками и обретая отдых для души.
Спектакль для взрослых "Секспресс" (18+)
Когда: 27 июля, начало в 19:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская, 71 (вход со двора)
Стоимость: 450 гривен
Иногда бывает так одиноко, что от отчаяния женщина готова выйти замуж за первого встречного.
И вдруг оказывается, что этот "первый встречный" не такой уж и плохой вариант. Да, есть свои нюансы и тараканы у каждого, но между ними возникла любовь с первого взгляда. Тем не менее, он совсем не спешит жениться и героиня решает ускорить это прекрасное событие.
Возраст гостей: 18+.
Подпольный стендап
Когда: 27 июля, начало в 18:30
Где: Underground Standup Club
Адрес: ул. Золотоворотская, 15
Стоимость: от 300 гривен
Underground Standup Club – это легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.
К вашим услугам кухня и бар, где можно дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.
Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.
В этот вечер выступят: Никита Трандафилов, Женя Коротков, Светлана Немонежина и Юра Коломиец.
Metallica Tribute
Когда: 27 июля, начало в 18:00
Где: Barbeer
Адрес: ул. Максимовича, 4
Стоимость: от 200 гривен
В субботу, 27 июля, группа So What возвращается на сцену Barbeer Music Pub, чтобы сыграть трибьют-концерт культовых калифорнийских металл-звезд Metallica!
"Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "The Unforgiven", "Master Of Puppets" и многие другие песни группы в профессиональном исполнении бенда So What.
После концерта оставайтесь танцевать на мощной рок-дискотеке до 23:00.
Звездный состав в невероятном спектакле "Основной инстинкт"
Когда: 27 июля, начало в 18:00
Где: МЦКИ
Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость: от 250 гривен
Неисправимый ловелас, пропитанный тестостероном, запахом виски и адреналином скоростей, окажется в месте, которого нет ни на одной карте мира… В отеле без названия, дверь которого открывается только избранным… А имя хозяйки произносят шепотом…
Посмотрев в ее глаза можно увидеть манящую бездну, покрытую самыми запретными тайнами и желаниями… Сможет ли тот, кто всю жизнь разбивал женские сердца, уберечь свое собственное?
Остросюжетная комедия "Стриптиз и нож" (18+)
Когда: 28 июля, начало в 19:00
Где: Театр импровизации им. Сергея Шумакова
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 42/32
Стоимость: 200 гривен
Посетив это потрясающее событие, вы сможете:
- подсматривать в щель за любовью во всех ее проявлениях;
- смеяться над тем, что узнаешь в поступках героев своих друзей, знакомых и даже себя;
- узнать и прожить неповторимые истории и понять, что мы похожи, даже тем, что мы не похожи;
- простить себя и весь мир за несовершенство, ведь именно в его неповторимых узора и кроется красота бытия.
Это допремьерный показ, так что будет свежо, трогательно и по-настоящему, как никогда, ведь первый раз он всегда первый!
Возрастные ограничения: 18+.
Слава Бу. Проверочный стендап концерт
Когда: 28 июля, начало в 19:00
Где: Komediant
Адрес: ул. Большая Житомирская, 16
Стоимость: от 250 гривен
Готовы к вечеру безудержный смех и незабываемые эмоции? Тогда приходите на проверочный сольный концерт Славы Бу – одного из самых ярких и талантливых стендап комиков нашего времени. Слава известен своим уникальным стилем, острым юмором и умением превратить любую ситуацию в тему своего следующего выступления.
Вы услышите новые и самые смелые шутки. Не упустите возможность провести вечер в компании друзей, наслаждаясь первоклассным стендапом.
Пронзительная трагикомедия "Похороните меня за плинтусом"
Когда: 28 июля, начало в 18:00
Где: Культурный центр "Арт-Братислава"
Адрес: ул.Архипенко, 5
Стоимость: от 250 гривен
Шел 1977 год. Саша Савельев, ученик второго класса, живет с бабушкой и дедушкой. А у бабушки есть справка о психической болезни…
Это представление о детстве каждого из нас в котором были книги об Алисе; мультфильмы в воскресенье в 14:00; игрушечная железная дорога; халабуды из веток в заброшенном детском саду; игры на недострое; радость от 37,5 (не нужно идти в школу); драки со "взрослыми ребятами"… мысленно; момент, когда в первый раз понял, что есть смерть…
И у каждого была такая бабушка. Или дед. Или дядя. Или даже родители. Которые любили так, что готовы были "задушить" своей любовью.
Формат представления – творческий эксперимент. Потому что восьмилетнего мальчика будет играть не совсем мальчик, а неуравновешенную бабушку – отнюдь не бабушка…
Трибьют Rammstein — группа Last Wander
Когда: 28 июля, начало в 19:00
Где: Docker Pub
Адрес: ул. Богатырская, 25
Стоимость: от 250 гривен
Большое двухчасовое tribute show RAMMSTEIN от настоящих профессионалов своего дела — группы "LAST WANDER".
Их эпатаж, безумная энергетика и драйв, просто вырвут вас из реальности и хотя бы на несколько часов "перенесут" в удивительный мир RAMMSTEIN.
Вы услышите самые известные и уже легендарные хиты в сочетании с шоу, перформансом и спецэффектами.
Стендап "Вечер новых шуток"
Когда: 28 июля, начало в 16:30
Где: Бочка Pub
Адрес: ул. Крещатик, 19-а
Стоимость: 150 гривен
В этот вечер организаторы дарят вам уникальную возможность насладиться непредсказуемым и местами вульгарным юмором от крутых киевских комиков в заведении, расположенном в самом центре нашей необъятной столицы.
Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене дольше обычного, что позволяет не пытаться сократить номер, а максимально развернуть донести зрителю свой материал.
На сцене: Макс Давиденко, Женя Королько, Богдан Богаченко, Влад Галицкий, Богдан Письменко и Юля Резничок.
Ведущий: Дэн Че. Возраст гостей: 18+.
Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)
Когда: 13 июля, начало в 16:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)
Стоимость: 450 гривен
По пьесе скандального, харизматичного драматурга Александра Неволько.
Одинокая женщина стремится к любви. Существует ли идеальный мужчина? Что лучше — завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя хоть немного счастливее?
Когда никто не понимает душевных страданий и не протянет руку навстречу, то поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….
На спектакле присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического характера. Возраст: 21+.
Сольный стендап концерт Богдана Боярина
Когда: 28 июля, начало в 19:30
Где: Бочка Pub
Адрес: ул. Крещатик, 19-а
Стоимость: 150 гривен
Богдан Боярин обладает комедийной харизмой, привлекающей зрителей с первых минут. Его стиль выступления объединяет остроту шуток, наблюдение за жизнью и иронию, отражая разнообразные темы.
Независимо от того, знакомы ли вы со стендапом, или вы являетесь фанатом комедии, сольный стендап концерт Богдана Боярина — это прекрасная возможность расслабиться и развлечься в этот замечательный вечер воскресенья.
"KVADRAT-шоу". Импровизационное шоу от театра "Черный квадрат"
Когда: 28 июля, начало в 18:00
Где: Ресторан Boho
Адрес: ул. Ивана Федорова, 4
Стоимость: от 250 гривен
KVADRAT-шоу – это увлекательное театральное комедийное шоу без сценария. Сочетание традиционного театра, легендарных бродвейских импровизационных шоу и интерактивного общения со зрителем.
Именно они – зрители – будут главными драматургами и режиссерами шоу. Они будут решать, в каких ролях и где окажутся актеры в следующее мгновение. А задачей артистов становится максимально яркое развитие идеи публики, чтобы в результате получилось полноценное произведение искусства!
Каждое творение театра "Черный квадрат" – это бомба из юмора и неожиданностей. Будет смешно, откровенно, удивительно и ярко!
Играют мастера комедийной импровизации: Сергей Федорчук, Ирина Гатун, Александр Развяков, Евгений Амарица, Павел Русов, Анастисия Кись, Денис Твердохлеб.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где под Киевом можно поплавать в открытом бассейне. Идеальными локациями могут стать загородные комплексы, предлагающие своим гостям не только релакс, но и активный отдых на открытом воздухе.