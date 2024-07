Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Большой сет Smailov впервые на V’YAVA

Когда: 27 июля, начало в 15:00

Где: V’YAVA на ВДНХ (Сад желаний)

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 300 гривен

Smailov – DJ, продюсер, букинг-менеджер, основатель проектов Promin’ и Techno.Ua – выступит на большой сцене V’YAVA.

В послужном списке Игоря сотни организованных выступлений электронных артистов мирового уровня. Он занимался букингом для клубов Boom Boom Room, L8 Park, CHI, ARSENAL XXII, активно работал и продолжает сотрудничество с командами qievdance и H2D. Благодаря ему в Киеве сняли один из эпизодов Cercle.

Smailov органично сочетает хаус, брейкбит, техно, драм-н-бейс, создает неожиданные сочетания, которые ломают традиции и дарят легкость.

Компанию ему составят Kate Zubōk и Votuma.

На локации есть ресторан, спортивная и lounge зоны, детская площадка, фуд-корт, зона гамаков, PlayStation и многое другое. Pet-friendly.

Stand Up на крыше Gulliver

Когда: 27 июля, начало в 19:30

Где: БЦ Gulliver

Адрес: пл. Спортивная, 1-а (Башня Б)

Стоимость: 400 гривен

Бродячий Stand-up приглашает вас провести незабываемый вечер в веселой компании на крыше одного из лучших мест в городе. Лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни.

Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений!

Для вас будут выступать: Даня Повар, Богдан Богаченко, Паша Пинчук, Дэн Че и Богдан Письменко.

Спектакль фэнтези "Шерлок"

Когда: 27 июля, начало в 19:00

Где: Центральный дом офицеров

Адрес: ул. Грушевского, 30/1

Стоимость: от 200 гривен

Кто стоит за серией таинственных убийств, держащих в ужасе жителей ночного Лондона? И возможно ли победить гения криминального мира профессора Мориарти и полюбить женщину, склонную к преступлениям?

Фантастическая история похождений Шерлока Холмса и доктора Ватсона в блестящей постановке всемирно известного режиссера Дмитрия Рачковского.

Оригинальный сюжет, поразительные декорации, эффектные костюмы и прекрасная игра мастеров сцены Сергея Позднякова и Руслана Данильченко не оставят равнодушными никого.

Tayanna

Когда: 27 июля, начало в 19:00

Где: Osocor Residence

Адрес: ул. Виноградная, 2

Стоимость: от 700 гривен

TAYANNA – певица, чье сердце можно услышать в каждой ее песне. Ее творчество отличается неповторимым спектром эмоций, и каждый слушатель найдет в ее музыке частичку себя. Хиты TAYANNA стали отрадой и поддержкой для многих украинок, сопровождая их в самые сложные моменты жизни и как бальзамом исцеляя их души.

"В своих песнях я рассказываю разные истории, которые могут найти отклик у многих людей. В каждую композицию я вкладываю особый смысл и неповторимую атмосферу. Подобно жизни, мои песни имеют множество граней эмоций и чувств: мы радуемся, скучаем, любим, сочувствуем и иногда раздражаемся. Именно эта искренность и многогранность жизни вдохновляет меня", – делится певица.

Выступления TAYANNA – это возможность прожить настоящие эмоции в невероятной атмосфере, наслаждаясь увлекательными треками и обретая отдых для души.

Спектакль для взрослых "Секспресс" (18+)

Когда: 27 июля, начало в 19:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская, 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Иногда бывает так одиноко, что от отчаяния женщина готова выйти замуж за первого встречного.

И вдруг оказывается, что этот "первый встречный" не такой уж и плохой вариант. Да, есть свои нюансы и тараканы у каждого, но между ними возникла любовь с первого взгляда. Тем не менее, он совсем не спешит жениться и героиня решает ускорить это прекрасное событие.

Возраст гостей: 18+.

Подпольный стендап

Когда: 27 июля, начало в 18:30

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Underground Standup Club – это легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.

К вашим услугам кухня и бар, где можно дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.

Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

В этот вечер выступят: Никита Трандафилов, Женя Коротков, Светлана Немонежина и Юра Коломиец.

Metallica Tribute

Когда: 27 июля, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

В субботу, 27 июля, группа So What возвращается на сцену Barbeer Music Pub, чтобы сыграть трибьют-концерт культовых калифорнийских металл-звезд Metallica!

"Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "The Unforgiven", "Master Of Puppets" и многие другие песни группы в профессиональном исполнении бенда So What.

После концерта оставайтесь танцевать на мощной рок-дискотеке до 23:00.

Звездный состав в невероятном спектакле "Основной инстинкт"

Когда: 27 июля, начало в 18:00

Где: МЦКИ

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 250 гривен

Основной инстинкт

Неисправимый ловелас, пропитанный тестостероном, запахом виски и адреналином скоростей, окажется в месте, которого нет ни на одной карте мира… В отеле без названия, дверь которого открывается только избранным… А имя хозяйки произносят шепотом…

Посмотрев в ее глаза можно увидеть манящую бездну, покрытую самыми запретными тайнами и желаниями… Сможет ли тот, кто всю жизнь разбивал женские сердца, уберечь свое собственное?

Остросюжетная комедия "Стриптиз и нож" (18+)

Когда: 28 июля, начало в 19:00

Где: Театр импровизации им. Сергея Шумакова

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 42/32

Стоимость: 200 гривен

Посетив это потрясающее событие, вы сможете:

- подсматривать в щель за любовью во всех ее проявлениях;

- смеяться над тем, что узнаешь в поступках героев своих друзей, знакомых и даже себя;

- узнать и прожить неповторимые истории и понять, что мы похожи, даже тем, что мы не похожи;

- простить себя и весь мир за несовершенство, ведь именно в его неповторимых узора и кроется красота бытия.

Это допремьерный показ, так что будет свежо, трогательно и по-настоящему, как никогда, ведь первый раз он всегда первый!

Возрастные ограничения: 18+.

Слава Бу. Проверочный стендап концерт

Когда: 28 июля, начало в 19:00

Где: Komediant

Адрес: ул. Большая Житомирская, 16

Стоимость: от 250 гривен

Готовы к вечеру безудержный смех и незабываемые эмоции? Тогда приходите на проверочный сольный концерт Славы Бу – одного из самых ярких и талантливых стендап комиков нашего времени. Слава известен своим уникальным стилем, острым юмором и умением превратить любую ситуацию в тему своего следующего выступления.

Вы услышите новые и самые смелые шутки. Не упустите возможность провести вечер в компании друзей, наслаждаясь первоклассным стендапом.

Пронзительная трагикомедия "Похороните меня за плинтусом"

Когда: 28 июля, начало в 18:00

Где: Культурный центр "Арт-Братислава"

Адрес: ул.Архипенко, 5

Стоимость: от 250 гривен

Шел 1977 год. Саша Савельев, ученик второго класса, живет с бабушкой и дедушкой. А у бабушки есть справка о психической болезни…

Это представление о детстве каждого из нас в котором были книги об Алисе; мультфильмы в воскресенье в 14:00; игрушечная железная дорога; халабуды из веток в заброшенном детском саду; игры на недострое; радость от 37,5 (не нужно идти в школу); драки со "взрослыми ребятами"… мысленно; момент, когда в первый раз понял, что есть смерть…

И у каждого была такая бабушка. Или дед. Или дядя. Или даже родители. Которые любили так, что готовы были "задушить" своей любовью.

Формат представления – творческий эксперимент. Потому что восьмилетнего мальчика будет играть не совсем мальчик, а неуравновешенную бабушку – отнюдь не бабушка…

Трибьют Rammstein — группа Last Wander

Когда: 28 июля, начало в 19:00

Где: Docker Pub

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 250 гривен

Большое двухчасовое tribute show RAMMSTEIN от настоящих профессионалов своего дела — группы "LAST WANDER".

Их эпатаж, безумная энергетика и драйв, просто вырвут вас из реальности и хотя бы на несколько часов "перенесут" в удивительный мир RAMMSTEIN.

Вы услышите самые известные и уже легендарные хиты в сочетании с шоу, перформансом и спецэффектами.

Стендап "Вечер новых шуток"

Когда: 28 июля, начало в 16:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 150 гривен

В этот вечер организаторы дарят вам уникальную возможность насладиться непредсказуемым и местами вульгарным юмором от крутых киевских комиков в заведении, расположенном в самом центре нашей необъятной столицы.

Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене дольше обычного, что позволяет не пытаться сократить номер, а максимально развернуть донести зрителю свой материал.

На сцене: Макс Давиденко, Женя Королько, Богдан Богаченко, Влад Галицкий, Богдан Письменко и Юля Резничок.

Ведущий: Дэн Че. Возраст гостей: 18+.

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

Когда: 13 июля, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

По пьесе скандального, харизматичного драматурга Александра Неволько.

Одинокая женщина стремится к любви. Существует ли идеальный мужчина? Что лучше — завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя хоть немного счастливее?

Когда никто не понимает душевных страданий и не протянет руку навстречу, то поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….

На спектакле присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического характера. Возраст: 21+.

Сольный стендап концерт Богдана Боярина

Когда: 28 июля, начало в 19:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 150 гривен

Богдан Боярин обладает комедийной харизмой, привлекающей зрителей с первых минут. Его стиль выступления объединяет остроту шуток, наблюдение за жизнью и иронию, отражая разнообразные темы.

Независимо от того, знакомы ли вы со стендапом, или вы являетесь фанатом комедии, сольный стендап концерт Богдана Боярина — это прекрасная возможность расслабиться и развлечься в этот замечательный вечер воскресенья.

"KVADRAT-шоу". Импровизационное шоу от театра "Черный квадрат"

Когда: 28 июля, начало в 18:00

Где: Ресторан Boho

Адрес: ул. Ивана Федорова, 4

Стоимость: от 250 гривен

KVADRAT-шоу – это увлекательное театральное комедийное шоу без сценария. Сочетание традиционного театра, легендарных бродвейских импровизационных шоу и интерактивного общения со зрителем.

Именно они – зрители – будут главными драматургами и режиссерами шоу. Они будут решать, в каких ролях и где окажутся актеры в следующее мгновение. А задачей артистов становится максимально яркое развитие идеи публики, чтобы в результате получилось полноценное произведение искусства!

Каждое творение театра "Черный квадрат" – это бомба из юмора и неожиданностей. Будет смешно, откровенно, удивительно и ярко!

Играют мастера комедийной импровизации: Сергей Федорчук, Ирина Гатун, Александр Развяков, Евгений Амарица, Павел Русов, Анастисия Кись, Денис Твердохлеб.

