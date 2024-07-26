Новые графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, когда они начнут действовать и почему
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Энергетики пытаются снизить нагрузку на энергосистему
С субботы, 27 июля, в Киеве и области начнут выключать свет по новым графикам отключения. Сдвинутся они на час вперед.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК. Такие нововведения были приняты для равномерной нагрузки на энергосистему.
По обновленному графику свет будут выключать час позже, соответственно включать. К примеру, если отключение вашей очереди было в 09:00, то теперь оно начнется в 10:00.
"Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему", — подчеркивают в ДТЭК.
В компании отмечают, что новые графики будут доступны с 00:00 27 июля.
Напоминаем, просмотреть актуальную информацию об отключении по вашему адресу, а также обновлённые графики можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы недовольны тем, что один день может пройти совсем без ограничений, а в другой света может не быть несколько часов. В ДТЭК ответили на распространенный вопрос почему так.