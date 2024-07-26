Новые графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, когда они начнут действовать и почему

Энергетики пытаются снизить нагрузку на энергосистему

С субботы, 27 июля, в Киеве и области начнут выключать свет по новым графикам отключения. Сдвинутся они на час вперед.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК. Такие нововведения были приняты для равномерной нагрузки на энергосистему.

По обновленному графику свет будут выключать час позже, соответственно включать. К примеру, если отключение вашей очереди было в 09:00, то теперь оно начнется в 10:00.

"Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему", — подчеркивают в ДТЭК.

В компании отмечают, что новые графики будут доступны с 00:00 27 июля.

Напоминаем, просмотреть актуальную информацию об отключении по вашему адресу, а также обновлённые графики можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы недовольны тем, что один день может пройти совсем без ограничений, а в другой света может не быть несколько часов. В ДТЭК ответили на распространенный вопрос почему так.