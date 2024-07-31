Прожили вместе 15 лет: в Киеве мужчина цинично травил свою сожительницу ядом ради денег и машины (фото, видео)

Отравителю грозит пожизненное лишение свободы

В Оболонском районе Киева было совершено дерзкое убийство — местный житель на протяжении длительного периода травил свою сожительницу химическими веществами, которые подсыпал ей в пищу и напитки. В результате этого женщина сильно заболела и в конечном итоге скончалась.

Целью злоумышленника было имущество и деньги его сожительницы, с которой он прожил более 15 лет. Подробности жуткого преступления рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Столичные полицейские установили, что 67-летний местный житель прожил с женщиной около 15 лет, прежде чем решил ее отравить. Мужчина начал целенаправленно добавлять своей гражданской супруге в еду и напитки химическое вещество — высокотоскичный тяжелый металл.

Из-за этого несчастной с каждым днем становилось все хуже — у нее опухали ноги и руки, выпадали волосы и пропал аппетит. Всего за год 60-летняя киевлянка из вполне здоровой женщины превратилась в тяжело больную.

Из-за действия на организм яда женщина два раза попадала в больницу, однако злоумышленник навещал ее и продолжал травить в стенах медицинского учреждения. Когда женщина оказалась прикованной к кровати и не могла самостоятельно передвигаться, то мужчина настоял на ее выписке.

Оказавшись дома беспомощная киевлянка продолжала потреблять яд из рук своего сожителя и через некоторое время потерпевшая умерла. Злоумышленник настаивал на том, чтобы вскрытие тела не делали, поскольку причиной смерти он называл длительную болезнь.

В дальнейшем фигурант надеялся присвоить квартиру сожительницы, а когда ему это не удалось — забрал машину убитой женщины, а также около 20 000 долларов и переехал в Волынскую область, где его впоследствии задержали сотрудники полиции.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть местной жительницы наступила в результате воспаления и некроза внутренних органов, вызванных отравлением тяжелым металлом.

Во время обыска в квартире мужчины следователи изъяли деньги, банковскую карту потерпевшей, ее автомобиль Suzuki, документы и пластиковую емкость с сыпучим веществом, которую направили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и незаконном завладении транспортным средством. Мужчина на данный момент находится под стражей.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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