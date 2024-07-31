Прожили разом 15 років: у Києві чоловік цинічно труїв свою співмешканку заради грошей та машини (фото, відео)

Отруїтелю загрожує довічне позбавлення волі

В Оболонському районі Києва було скоєно зухвале вбивство — місцевий житель протягом тривало часу труїв свою співмешканку хімічними речовинами, які підсипав їй у їжу та напої. Внаслідок цього жінка сильно захворіла і зрештою померла.

Метою зловмисника було майно та гроші його співмешканки, з якою він прожив понад 15 років. Подробиці жахливого злочину розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Столичні поліцейські встановили, що 67-річний місцевий житель прожив із жінкою близько 15 років, перш ніж вирішив її отруїти. Чоловік почав цілеспрямовано додавати своїй громадянській дружині в їжу та напої хімічну речовину — високотоксичний важкий метал.

Через це нещасній з кожним днем ставало дедалі гірше — у неї опухали ноги та руки, випадало волосся і пропав апетит. Всього за рік 60-річна киянка із цілком здорової жінки перетворилася на тяжко хвору.

Через дію на організм отрути жінка двічі потрапляла до лікарні, проте зловмисник відвідував її та продовжував травити у стінах медичного закладу. Коли жінка виявилася прикутою до ліжка і не могла самостійно пересуватися, чоловік наполяг на її виписці.

Опинившись удома, безпорадна киянка продовжувала споживати отруту з рук свого співмешканця і через деякий час вона померла. Зловмисник наполягав на тому, щоб розтин тіла не робили, оскільки причиною смерті він називав тривалу хворобу.

Надалі фігурант сподівався привласнити квартиру співмешканки, а коли йому це не вдалося — забрав машину вбитої жінки, а також близько 20 000 доларів і переїхав до Волинської області, де його згодом затримали співробітники поліції.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть місцевої мешканки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Під час обшуку у квартирі чоловіки слідчі вилучили гроші, банківську картку потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною, яку направили на експертизу.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства та незаконному заволодінні транспортним засобом. Чоловік на даний момент перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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