Задания получали от "куратора": на Киевщине задержали поджигателей волонтерских и военных авто (фото, видео)

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы

В Киевской области полицейские совместно с СБУ задержали пару сожителей, которые подожгли три автомобиля на территории Петропавловской Борщаговки. Одна машина принадлежала военнослужащему, а две других — волонтерам.

Злоумышленники действовали по заданию анонимных "кураторов", которые общались с ними через Telegram. Подробности задержания поджигателей рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.

В Бучанском районе Киевской области около 01:40 сгорел автомобиль Volkswagen, который принадлежал военнослужащему. Инцидент произошел на одной из улиц на территории Петропавловской Борщаговки.

Уже около 04:20 в этом же селе произошло возгорание еще двух автомобилей Mercedes и Volvo, которые принадлежат волонтерской организации. По предварительным данным, одно из этих авто — это эвакуационный бус Третьей штурмовой, который на стоянке ждал ремонта.

Как оказалось, поджоги совершила пара молодых людей — уроженцы Черкасской области, которые проживают в селе Петропавловская Борщаговка. Женщина 20 -ти лет и парень 25-ти лет искали работу в интернете и нашли в Telegram анонимный канал, где им предложили заработать "легкие" деньги.

С ними связался "куратор", который дал им задание — поджечь военные и волонтерские авто. Свои злодеяния преступники должны были фиксировать на камеру мобильного телефона и затем предоставлять записи в качестве доказательств того, что они выполнили "работу".

Фигуранты даже не получили деньги, на которые рассчитывали — куратор переслал им лишь часть и пообещал остальное заплатить позже. Однако теперь поджигатели понесут уголовную ответственность — им грозит до восьми лет тюрьмы.

По факту поджогов начато криминальное производство. Сообщникам объявлено о подозрении и в ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Напомним, злоумышленники облили эвакуационный бус Третьей штурмовой легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли. Огонь полностью уничтожил авто на котором с поля боя эвакуировали раненных защитников.

После инцидента один из комбатов 3 ОШБр заявил, что он дает устное разрешение на то, чтобы поджигателей расстреливали на месте. Олег Романов отметил, что наказание должно быть показательным, а предатели, которые продают или поджигают военное имущество, — колорадские жуки, от которых нужно избавиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.