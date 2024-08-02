Приехали с передовой: в киевском зоопарке поселились необычные подопечные ГУР (фото)

Пернатых ожидает реабилитация

В Киевском зоопарке будут жить "штатные" совы ГУР МО Украины, которых воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ нашли в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории в Харьковской области. Пернатых эвакуировали из зоны боевых действий.

Затем совят передали под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали в Киевский зоопарк двух совят, которым дали имена Магура и Арей. Пернатые будут проходить реабилитацию и их поселят в специальный авиарий.

Совят нашли бойцы роты "Ахиллес" 92-й ОШБ в разрушенном обстрелами доме вблизи села Липцы Харьковской области. Воины выполняли очередное боевое задание и обнаружили клетку с птицами — пернатые были голодные и очень истощенные.

Птиц решили эвауировать из зоны боевых действий и затем передали их под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Это связано с тем, что сова является символом Военной разведки Украины.

Буданов решил, что совята Магура и Арей смогут найти новый дом в стенах киевского зоопарка, где им создадут комфортные условия жизни.

Пернатых передали в руки сотрудников "КиевЗоо" и поблагодари их за то, что реабилитация эвакуированных с передовой животных стала одним из ключевых направлений работы столичного зоопарка.

Адрес киевского зоопарка: Берестейський проспект, 32.

Время работы: понедельник с 12.00 до 17.00, вторник-воскресенье с 10.00 до 17.00.

Стоимость посещения: взрослый — 220 гривен, детский — 130 гривен.

Киевский зоопарк

Напомним, пользователи соцсетей начали активно публиковать видео и фото на которых запечатлены ядовитые пауки. На фоне этого начала появляться информация о том, что в Киевской области началось нашествие опасных членистоногих.

В МОЗ поспешили прокомментировать ситуацию и призвали всех жителей региона не паниковать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находятся контактные зоопарки и сколько стоит их посещение. Здесь можно встретить таких экзотических обитателей, как альпаки, лемуры, обезьяны, еноты, шиншиллы и дикобразы.