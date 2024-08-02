В Киеве открылась необычная "Аврора": блогер показала ассортимент товаров (видео)

Любителям шопинга на заметку

Возле столичного железнодорожного вокзала открался магазин "Аврора Макси", который занимает большую площадь и может предложить покупателям огромный ассортимент товаров. Здесь есть яркое пространство для детей, зона для перекуса, книжный отдел, примерочные и не только.

Цены в новой "Авроре Макси" достаточно демократичные. Блогер Анастасия Яковлева сделала подробный обзор магазина и показала, что там продается.

В новом магазине на входе есть небольшая зона для перекусов со столиками и различными снеками. Сама "Аврора Макси" занимает достаточно большую площадь и на стеллажах представлен просто огромный ассортимент товаров.

Здесь есть широкий выбор посуды и аксессуаров для кухни, разнообразные детские игрушки, текстиль, бытовая химия, уходовые средства, сладости, специи и многое-многое другое.

Из новинок — просторная детская зона, примерочные и бьюти-локация с большим зеркалом и тестерами.

Также в новой "Авроре Макси" вы сможете быстро и комфортно оплатить покупки на кассе самообслуживания.

Адрес "Авроры макси" в Киеве: улица Жилянская, 107.

О том, как возникла идея открыть сеть магазинов "Аврора" в Украине, как придумывали название и сколько стоит самый дешевый товар — читайте в большом интервью "Телеграфа" с сооснователем сети магазинов Львом Жиденко.

Напомним, в Киеве открылся магазин из будущего без кассиров и продавцов. Торговая точка имеет небольшую площадь, однако здесь представлены различные товары широкого потребления. Магазин работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В те времена базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.