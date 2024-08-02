Приїхали з передової: у київському зоопарку оселилися незвичайні підопічні ГУР (фото)

На пернатих чекає реабілітація

У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР МО України, яких воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ знайшли у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території на Харківщині. Пернатих евакуювали із зони бойових дій.

Потім совенят передали під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Про це розповіли у прес-службі відомства.

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали до Київського зоопарку двох совенят, яким дали імена Магура та Арей. Пернаті проходитимуть реабілітацію та їх поселять у спеціальний авіарій.

Совенят знайшли бійці роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ у зруйнованому обстрілами будинку поблизу села Липці Харківської області. Воїни виконували чергове бойове завдання та виявили клітку з птахами — пернаті були голодні та дуже виснажені.

Птахів вирішили евауювати із зони бойових дій і потім передали під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Це пов’язано із тим, що сова є символом Військової розвідки України.

Буданов вирішив, що совенята Магура та Арей зможуть знайти новий будинок у стінах київського зоопарку, де їм створять комфортні умови життя.

Пернатих передали до рук співробітників "КиївЗоо" та подякуємо їм за те, що реабілітація евакуйованих з передової тварин стала одним із ключових напрямків роботи столичного зоопарку.

Адреса київського зоопарку: Берестейський проспект, 32

Час роботи: понеділок із 12.00 до 17.00, вівторок-неділя з 10.00 до 17.00.

Вартість відвідування: дорослий – 220 гривень, дитячий – 130 гривень.

Київський зоопарк

Нагадаємо, користувачі соцмереж почали активно публікувати відео і фото на яких відображені отруйні павуки. На тлі цього почала з’являтися інформація про те, що на Київщині почалася навала небезпечних членистоногих.

У МОЗ поспішили прокоментувати ситуацію та закликали всіх мешканців регіону не панікувати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де в Києві знаходяться контактні зоопарки і скільки коштує їхнє відвідування. Тут можна зустріти таких екзотичних мешканців, як альпаки, лемури, мавпи, єноти, шиншили та дикобрази.