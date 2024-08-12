Где в Киеве находятся филиалы "Водоканала": адреса и график работы

Важная и актуальная информация для жителей столицы

В Украине продолжает действовать военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. В частности необходимо своевременно платить за воду и передавать показания счетчиков.

Если же у абонентов возникают какие-то вопросы, то они всегда могут самостоятельно посетить специализированные отделения "Киевводоканала" и решить все проблемы на месте.

Редакция "Телеграфа" решила собрать в одном материале адреса всех столичных Центров обслуживания клиентов и ЦКС.

Центры обслуживания клиентов "Киевводоканала"

Всего в Киеве есть шесть Центров обслуживания клиентов, однако два из них временно не работают.

Здесь вы можете заключить договора о предоставлении услуги по централизованному снабжению холодной воды и услуг водоотведения, провести перерасчеты и корректировку объемов поставки холодной воды и водоотведения, а также актуализировать информацию.

Кроме этого, в Центрах обслуживания клиентов предоставляются следующие услуги:

прием пакета документов льготных категорий потребителей (регистрация права на льготу, субсидию);

внесение заявок в Централизованную систему поверки счетчиков и внесение заявок на опломбирование в программу по опломбированию счетчиков;

внесение в биллинговую систему показателей квартирных приборов учета;

прием и обработка документов на получение справки об отсутствии задолженности и выдача справки об отсутствии задолженности;

заключение договора о реструктуризации долга;

прием от потребителей заявлений на обследование, опломбирование и/или распломбирование, поверку приборов учета.

передача принятых пакетов документов в соответствующие структурные подразделения для дальнейшей обработки.

Адреса и графики работы Центров обслуживания клиентов:

Центр обслуживания потребителей №2

Адрес: ул. Электротехническая, 16.

График работы:

Пн-чт: с 8:00 до 17:00; Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период — Пт: с 8.00 до 15.00).

Сб-Вс: выходной.

Центр обслуживания потребителей №2

Центр обслуживания потребителей №3

Адрес: просп. Героев Сталинграда, 14-ж.

График работы:

Пн-Чт: с 8:00 до 17:00, Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период Пт: с 8.00 до 15.00).

Сб-Вс: Выходной.

Центр обслуживания потребителей №3

Центр обслуживания потребителей №5

Адрес: ул. Ревуцкого, 5-а

График работы:

Пн-Чт: с 8:00 до 17:00, Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период Пт: с 8.00 до 15.00)

Сб-Вс: Выходной.

Центр обслуживания потребителей №5

Центр обслуживания потребителей №6

Адрес: ул. Академика Туполева, 19-а

График работы:

Пн-Чт: с 8:00 до 17:00, Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период Пт: с 8.00 до 15.00)

Сб-Вс: Выходной.

Центр обслуживания потребителей №6

Центры коммунального сервиса

Жители Киева также могут обратиться по любям вопросом касательно сферы ЖКХ в Центры коммунального сервиса, где предоставляют услуги и консультации для потребителей.

Сервисные центры созданы для сопровождения и администрирования процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг и проведения приема граждан. Эти центры обеспечивают взаимодействие между всеми участниками рынка ЖКХ, а именно: потребителями, монополистами, жилищными и подрядными организациями.

Адреса и графики работы Центров коммунального сервиса:

Call center ЦКС: (044) 247-40-40 — пн-пт: 08:00-20:00.

График работы ЦКС:

Пн-чт: з 8:30 до 17:30.

Пт: з 8:30 до 16:15.

Перерыв: с 13:00 до 13:45.

Сб-Вс: Выходной.

Адреса ЦКС по районам:

Полезные контакты

Диспетчерская аварийная служба "Киевводоканала":

(044) 200-73-01 (круглосуточно для звонков с мобильного)

15-81 (круглосуточно для звонков со стационарных)

Электронный адрес для обращений:

Контактный центр:

(044) 202-02-02

0-800-301-581.

Сайт "Киевводоканала" доступен по ссылке.

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