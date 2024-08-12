Где в Киеве находятся филиалы "Водоканала": адреса и график работы
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Важная и актуальная информация для жителей столицы
В Украине продолжает действовать военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. В частности необходимо своевременно платить за воду и передавать показания счетчиков.
Если же у абонентов возникают какие-то вопросы, то они всегда могут самостоятельно посетить специализированные отделения "Киевводоканала" и решить все проблемы на месте.
Редакция "Телеграфа" решила собрать в одном материале адреса всех столичных Центров обслуживания клиентов и ЦКС.
Центры обслуживания клиентов "Киевводоканала"
Всего в Киеве есть шесть Центров обслуживания клиентов, однако два из них временно не работают.
Здесь вы можете заключить договора о предоставлении услуги по централизованному снабжению холодной воды и услуг водоотведения, провести перерасчеты и корректировку объемов поставки холодной воды и водоотведения, а также актуализировать информацию.
Кроме этого, в Центрах обслуживания клиентов предоставляются следующие услуги:
- прием пакета документов льготных категорий потребителей (регистрация права на льготу, субсидию);
- внесение заявок в Централизованную систему поверки счетчиков и внесение заявок на опломбирование в программу по опломбированию счетчиков;
- внесение в биллинговую систему показателей квартирных приборов учета;
- прием и обработка документов на получение справки об отсутствии задолженности и выдача справки об отсутствии задолженности;
- заключение договора о реструктуризации долга;
- прием от потребителей заявлений на обследование, опломбирование и/или распломбирование, поверку приборов учета.
- передача принятых пакетов документов в соответствующие структурные подразделения для дальнейшей обработки.
Адреса и графики работы Центров обслуживания клиентов:
- Центр обслуживания потребителей №2
Адрес: ул. Электротехническая, 16.
График работы:
Пн-чт: с 8:00 до 17:00; Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период — Пт: с 8.00 до 15.00).
Сб-Вс: выходной.
- Центр обслуживания потребителей №3
Адрес: просп. Героев Сталинграда, 14-ж.
График работы:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:00, Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период Пт: с 8.00 до 15.00).
Сб-Вс: Выходной.
- Центр обслуживания потребителей №5
Адрес: ул. Ревуцкого, 5-а
График работы:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:00, Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период Пт: с 8.00 до 15.00)
Сб-Вс: Выходной.
- Центр обслуживания потребителей №6
Адрес: ул. Академика Туполева, 19-а
График работы:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:00, Пт: с 8.00 до 16.00 (в летний период Пт: с 8.00 до 15.00)
Сб-Вс: Выходной.
Центры коммунального сервиса
Жители Киева также могут обратиться по любям вопросом касательно сферы ЖКХ в Центры коммунального сервиса, где предоставляют услуги и консультации для потребителей.
Сервисные центры созданы для сопровождения и администрирования процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг и проведения приема граждан. Эти центры обеспечивают взаимодействие между всеми участниками рынка ЖКХ, а именно: потребителями, монополистами, жилищными и подрядными организациями.
Адреса и графики работы Центров коммунального сервиса:
Call center ЦКС: (044) 247-40-40 — пн-пт: 08:00-20:00.
График работы ЦКС:
Пн-чт: з 8:30 до 17:30.
Пт: з 8:30 до 16:15.
Перерыв: с 13:00 до 13:45.
Сб-Вс: Выходной.
Адреса ЦКС по районам:
Полезные контакты
Диспетчерская аварийная служба "Киевводоканала":
- (044) 200-73-01 (круглосуточно для звонков с мобильного)
- 15-81 (круглосуточно для звонков со стационарных)
Электронный адрес для обращений:
Контактный центр:
- (044) 202-02-02
- 0-800-301-581.
Сайт "Киевводоканала" доступен по ссылке.
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