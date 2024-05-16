Шутят и смеются: Киеврада была на грани скандала из-за "Киевводоканала"

В стенах рады раздавались шутки

В четверг, 16 мая, на заседании Киевской городской рады депутаты отклонили инициативу Андрея Витренко по созданию Временной контрольной комиссии по "Киевводоканалу". Всего 23 голоса "за", а 46 чиновников даже не проголосовали.

"Телеграф" пересмотрел запись заседания. Проект решения не был поддержан всей фракцией "Удар".

Депутат Витренко возмутился безразличием партии и ответил по мотиву голосования.

"После того, как сегодня с трибуны Киевской городской рады рассказывал Петр Александрович Пантелеев, что он за полную прозрачность. И когда создается Временная контрольная комиссия за деятельностью предприятия, которое вы сейчас будете передавать из частной собственности в собственность общины города Киева, вы, провластная фракция города Киева, не голосуете. Так о какой прозрачности тогда может идти речь", — подчеркнул чиновник.

После голосования Витренко написал на своей странице в Facebook: "Столичная власть боится открытого и прозрачного процесса передачи Частного Акционерного общества в коммунальную собственность и хочет по-тихому переложить его долги на плечи предпринимателей и жителей Киева. К тому же дополнительно профинансировать из городского бюджета на 1,5 миллиарда гривен".

Известно, что депутат Киеврады Андрей Витренко выступил с инициативой запустить полноценную работу Временной контрольной комиссии по деятельности "Киевводоканала".

По словам чиновника, комиссия должна б выяснить: почему программа о поставках питьевой воды в дома киевлян была так громко проанонсирована и так быстро забыта; почему в течение последних 10 лет не было представлено ни одного проекта по масштабной реконструкции и капитальной замене водосточных труб; кто на самом деле получает огромные дивиденды от монопольной поставки воды в Киеве, кто доводит это предприятие до банкротства и планирует списать свои долги на средства общины, переводя их на вновь коммунальное предприятие "Киевводоканал"; почему тариф на воду вырос почти в 12 раз; какое состояние очистных сооружений в столице и какая ситуация с водоснабжением ожидается в ближайшем будущем.

На сессии депутаты не только рассматривали повестку дня, но и успевали шутить. Секретарь Киеврады Владимир Бондаренко рассказал, что пьет воду из крана, и посмеялся, что еще жив.

"Конечно, пить надо минимум 2 литра в день. Желательно воды. Да, действительно, я пью воду из-под крана. И, как видите, еще жив, здоров, и даже могу отвечать на ваши интересные вопросы", — сказал Бондаренко.

Ранее "Телеграф" писал, на что претендуют застройщики в Киеве. Состоялось заседание земельной комиссии Киеврады, на котором было рассмотрено несколько резонансных вопросов.