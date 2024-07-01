Сколько украинцы будут платить за коммуналку с 1 августа: все о тарифах на свет, газ и воду

Собрали в одном материале подробную информацию о каждом виде тарифа

Июньское повышение тарифов на свет ощутимо ударило по бюджету украинцев. Однако в августе цены на услуги ЖКХ останутся стабильными и ждать неожиданных изменений абонентам не стоит.

"Телеграф" собрал для вас в одном материале все, что касается тарифов на коммунальные услуги. О действующих ценах на свет, газ и воду читайте ниже.

Тарифы на свет с 1 августа

На заседании правительства 31 мая было принято решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объемам потребления. Действие тарифа началось 1 июня и продлится до 30 апреля 2025 года. То есть, в июле цена на электроэнергию не изменилась по сравнению с июнем и составляет 4,32 грн/кВт*ч для всех бытовых потребителей.

Что касается отопительного сезона, то с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года правительством предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки на уровне 2,64 кВт*ч.

Льготы будут действовать при потреблении ими в этот период до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц. Также никуда не делся "ночной тариф". Так, при установленном двухзонном счетчике цена на свет будет составлять 2,16 грн за кВт*ч в ночное время.

Тарифы на газ с 1 августа

Компания "Нефтегаз" продлила действие своего тарифа "Фиксированный" по меньшей мере до 30 мая 2025 года. Включая эту дату тариф для 12 млн домохозяйств, пользующихся услугами компании, останется неизменным — 7,96 грн (с НДС) за кубометр газа.

Тарифы на газ с 1 июля для потребителей других 11 газоснабжающих компаний будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом, как отмечает "Газ Правда", газоснабжающие компании не изменили ценники на "голубое топливо" для бытовых потребителей. То есть тариф остался прежним у всех.

Цены на газ в августе 2024 года

Тарифы на воду с 1 августа

Ситуация на рынке водоснабжения и водоотведения несколько сложнее. Так, в крупных городах тарифы на воду для населения с 1 августа остаются неизменными, то есть на уровне 24 февраля 2022 года.

Сейчас цена за куб воды в Украине варьируется от 24,52 до 45,97 гривен. Соответственно в крупных городах тарифы на воду для населения с 1 августа остаются неизменными, то есть на уровне 24 февраля 2022 года.

Такое решение обусловлено действием моратория Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Однако мораторий не распространяется на небольшие города и городки, где местные власти повышают тарифы на воду без согласования с НКРЭКУ. Поэтому подробную информацию о тарифах лучше уточнять у конкретных поставщиков.

Так, еще в апреле текущего года коммунальное предприятие "Прилукитепловодоснабжение", которое занимается водоснабжением и водоотводом для бытовых потребителей, приняло решение о повышении тарифа до 14 гривен 46 копеек. То есть повышение цены на воду в Прилуках произошло на 37%.

В городе Смела (Черкасская обл.) тариф поднимали уже дважды после начала полномасштабного вторжения. Последний раз — в мае текущего года. В настоящее время местные жители платят за услуги водоснабжения и водоотвода более 100 грн.

В Звягеле (Житомирская обл.) с начала лета платят за воду и стоки 56 грн/куб.м (ранее было 44,17 грн).

Во Львове абонплата для домов без счетчиков уже выросла на 38%, составив 19,63 гривен за кубометр. Для жилья с приборами учета цена повысилась на 6% — до 31,15 гривен.

Также подскочили расценки на водоснабжение и водоотвод в Нововолынске — до 33,97 грн и 28,99 грн соответственно. Подорожание составило около 50%.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отвод, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во сколько обойдется зарядить повербанк по новым тарифам на свет. В Украине с 1 июня существенно выросли тарифы на электроэнергию. В этой связи пользоваться бытовыми электроприборами также стало дороже.