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Дают бронь и платят 28 тысяч в месяц: в Киеве ищут мужчин на интересную работу

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Кладовщик Новость обновлена 12 августа 2024, 11:50
Кладовщик. Фото Коллаж "Телеграфа"

Компания готова взять человека даже без опыта работы

В Украине появляются все больше вакансий для мужчин с бронированием от мобилизации и конкурентной зарплатой. Так, в Киеве компания ищет кладовщика, сборщика заказов на склад.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы. Будущему сотруднику обещают бронь от мобилизации и зарплату от 22 000 до 28 000 гривен.

В обязанности кладовщика, сборщика заказов, комплектовщика входит:

  • прием, размещение и хранение товаров на складе согласно стандартам компании;
  • комплектование заказов согласно требованиям клиентов и внутренним процедурам;
  • контроль за качеством и количеством товаров при комплектовании;
  • подготовка товаров к отправке, упаковке и маркировке.

От кандидата на эту вакансию требуется:

  • желание работать в фармацевтической области и развиваться в этом направлении;
  • ответственное отношение к исполнению своих обязанностей;
  • способность работать в команде и выполнять возложенные задания вовремя и ответственно;
  • физическая выносливость для работы на складе;
  • готовность к работе в сменном графике.

Компания предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату, гибкий график работы, бронирование военнообязанных и дружественный коллектив и комфортные условия труда. Также работодатель готов взять на работу кандидатов без опыта и образования, поскольку оказывает необходимое обучение и поддержку

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.

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#Робота #Вакансия #Бронь