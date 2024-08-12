Дают бронь и платят 28 тысяч в месяц: в Киеве ищут мужчин на интересную работу
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Компания готова взять человека даже без опыта работы
В Украине появляются все больше вакансий для мужчин с бронированием от мобилизации и конкурентной зарплатой. Так, в Киеве компания ищет кладовщика, сборщика заказов на склад.
Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы. Будущему сотруднику обещают бронь от мобилизации и зарплату от 22 000 до 28 000 гривен.
В обязанности кладовщика, сборщика заказов, комплектовщика входит:
- прием, размещение и хранение товаров на складе согласно стандартам компании;
- комплектование заказов согласно требованиям клиентов и внутренним процедурам;
- контроль за качеством и количеством товаров при комплектовании;
- подготовка товаров к отправке, упаковке и маркировке.
От кандидата на эту вакансию требуется:
- желание работать в фармацевтической области и развиваться в этом направлении;
- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей;
- способность работать в команде и выполнять возложенные задания вовремя и ответственно;
- физическая выносливость для работы на складе;
- готовность к работе в сменном графике.
Компания предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату, гибкий график работы, бронирование военнообязанных и дружественный коллектив и комфортные условия труда. Также работодатель готов взять на работу кандидатов без опыта и образования, поскольку оказывает необходимое обучение и поддержку
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.