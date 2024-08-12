Дають бронь та платять 28 тисяч на місяць: у Києві шукають чоловіків на цікаву роботу

Компанія готова взяти людину навіть без досвіду роботи

В Україні дедалі більше з'являється вакансій для чоловіків з бронюванням від мобілізації та конкурентною зарплатою. Так, у Києві компанія шукає комірника, збиральника замовлень на склад.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи. Майбутньому співробітнику обіцяють бронь від мобілізації та зарплату від 22 000 до 28 000 гривень.

До обов’язків комірника, збиральника замовлень, комплектувальника входить:

приймання, розміщення та зберігання товарів на складі згідно зі стандартами компанії;

комплектування замовлень згідно з вимогами клієнтів та внутрішніми процедурами;

контроль за якістю та кількістю товарів під час комплектування;

підготовка товарів до відправлення, упакування та маркування.

Від кандидата на цю вакансію вимагається:

бажання працювати в фармацевтичній галузі та розвиватися в цьому напрямку;

відповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків;

здатність працювати в команді та виконувати покладені завдання вчасно та відповідально;

фізична витривалість для роботи на складі;

готовність до роботи у змінному графіку.

Компанія пропонує своїм співробітникам конкурентну заробітну плату, гнучкий графік роботи, бронювання військовозобов'язаних та дружній колектив та комфортні умови праці. Також роботодавець готовий взяти на роботу кандидатів без досвіду та освіти, оскільки надає необхідне навчання та підтримку

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві пропонують роботу охоронцю на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у гарній фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.