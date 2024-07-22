Работа с бронью от мобилизации: названы три актуальных вакансии в Украине

Заработная плата во всех трех вакансиях значительно отличается

В Украине с каждым днем появляется все больше предложений о работе с пометкой "с бронированием". То есть, сотрудник при трудоустройстве получит бронь от мобилизации.

"Телеграф" рассказывает о трех таких вакансиях, которые сейчас предлагают на одном из самых популярных сайтов по поиску работы. Работодатели ищут охранников, грузчиков и водителей-международников.

Так, известная украинская сеть супермаркетов предлагает вакансию грузчика. В обязанности будет входить: бережная погрузка и выгрузка товара и размещение его на складе, а также соблюдение правил размещения товаров на складе. Зарплата составляет от 15 100 до 18 900 грн. При этом сеть предлагает дополнительно зарабатывать. То есть, выбрать дополнительные смены и зарабатывать на "Бирже смен".

Логистическая компания ищет водителя-международника, который будет заниматься перевозкой опасных грузов по Украине и Европе. За эту работу предлагают от 60 до 65 тысяч гривен заработной платы и возможность бронирования. Требования к кандидату:

Опыт работы водителем-международником приветствуется.

Наличие чип карты водителя (чип).

Наличие АДР-свидетельства.

Еще одна вакансия — охранник в гипермаркет. В его обязанности будет входить контроль сохранности товарно-материальных ценностей, а также обеспечение безопасности гостей гипермаркета

Заработная плата указала в размере 14 500 — 18 000 гривен. Требования к кандидату:

опыт работы не обязательно,

личные качества: честность, внимательность, ответственность,

эмоциональная уравновешенность,

готовность к обучению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что замминистра экономики Виталий Кондратов рассказал, сколько еще украинцев можно забронировать от мобилизации. Он сказал, сколько человек уже получили бронь и сколько еще могут получить.