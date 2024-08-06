С бронью от мобилизации и зарплатой до 60 тысяч: в Киеве появилась интересная вакансия для водителей

Можно работать как на авто компании, так и на собственном

В Киеве растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. В это непростое время работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

Так, в столице ищут на работу водителя такси в инновационный стартап. Специалисту обещают бронь от мобилизации и зарплату от 30 до 60 тысяч гривен в месяц.

Фирма предоставляет комфортный автомобиль бизнес-класса. Техосмотр и ремонт автомобиля за счет работодателя. Также есть возможность работать на собственном авто, которое будет заправлять предприятие.

Трудоустройство официально с уплатой всех налогов. Работодатель обеспечивает всеми необходимыми лицензиями для работы.

Компания ищет ответственного и надежного водителя. Основные обязанности включают в себя перевозку работников и материалов, а также выполнение различных задач в пределах города.

Кандидат должен иметь водительские права с категорией B. Также будущий работник должен быть опытным водителем с отличными навыками вождения и знанием города.

На вакансию водителя готовы взять человека с инвалидностью, ветерана или пенсионера.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.