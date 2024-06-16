От вас нужен только автомобиль: водителям предлагают бронь от мобилизации и 50 тысяч зарплаты

Вакансия открыта для жителей Николаева

В Украине из-за дефицита работников продолжают появляться высокооплачиваемые вакансии с возможностью бронирования от мобилизации. Например, одну из таковых разместила "Новая почта".

Соответствующая вакансия была размещена на сайте поиска работы Work.ua. Компания ищет в Николаеве мужчину или женщину на должность курьера.

При этом обязательным условием является наличие собственного микроавтобуса, который будет использован для рабочих целей. С другой стороны, компания предлагает зарплату в размере 45-50 тысяч гривен на месяц.

Кроме наличия авто не старше 2009 года, от кандидата также требуют наличие водительских прав, опыт безаварийного вождения, наличие открытого ФЛП или готовность его открыть, а также хорошее знание города.

В свою очередь компания предлагает официальную зарплату с оплачиваемыми отпусками, больничными и командировками, обучение тонкостям работы с клиентами, медицинское страхование, бронирование военнообязанных и возможность карьерного роста.

Суть вакансии предусматривает от работника:

производить адресную доставку или забор посылок клиентов;

осуществлять взаиморасчеты с клиентами;

оформлять сопроводительные документы;

поддерживать автомобиль в надлежащем техническом состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам предложили работу за 55 тысяч в месяц с бронью от мобилизации по необходимости.