От вас нужен только автомобиль: водителям предлагают бронь от мобилизации и 50 тысяч зарплаты
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Вакансия открыта для жителей Николаева
В Украине из-за дефицита работников продолжают появляться высокооплачиваемые вакансии с возможностью бронирования от мобилизации. Например, одну из таковых разместила "Новая почта".
Соответствующая вакансия была размещена на сайте поиска работы Work.ua. Компания ищет в Николаеве мужчину или женщину на должность курьера.
При этом обязательным условием является наличие собственного микроавтобуса, который будет использован для рабочих целей. С другой стороны, компания предлагает зарплату в размере 45-50 тысяч гривен на месяц.
Кроме наличия авто не старше 2009 года, от кандидата также требуют наличие водительских прав, опыт безаварийного вождения, наличие открытого ФЛП или готовность его открыть, а также хорошее знание города.
В свою очередь компания предлагает официальную зарплату с оплачиваемыми отпусками, больничными и командировками, обучение тонкостям работы с клиентами, медицинское страхование, бронирование военнообязанных и возможность карьерного роста.
Суть вакансии предусматривает от работника:
- производить адресную доставку или забор посылок клиентов;
- осуществлять взаиморасчеты с клиентами;
- оформлять сопроводительные документы;
- поддерживать автомобиль в надлежащем техническом состоянии.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцам предложили работу за 55 тысяч в месяц с бронью от мобилизации по необходимости.