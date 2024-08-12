Недоброе утро: под Киевом водитель автобуса разгромил припаркованные авто (видео)

К счастью, никто не пострадал

Утром в понедельник, 12 августа, в Броварах Киевской области произошел неприятный инцидент на территории ЖК "Олимпийский". Здесь припаркованные во дворе автомобили протаранил водитель автобуса, который на большой скорости пронесся по дороге.

В результате произошедшего механические повреждения получило три машины. Виновник ДТП скрылся с места аварии. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Во дворе жилого комплекса "Олимпийский" по улице Сергея Москаленко в Броварах водитель автобуса Bogdan на большой скорости проехался по внутридомовой дороге и при этом зацепил три автомобиля. Машины, которые были припаркованы у бордюра, были значительно повреждены.

У автомобилей остались глубокие царапины на дверях, оказались разбиты фары и поворотники, а также образовались вмятины на кузовах.

По словам очевидцев, водитель автобуса поспешил скрыться с места аварии. К счастью, никто из людей не пострадал.

Теперь автовладельцам придется выложить немалые суммы на ремонт своих поврежденных транспортных средств. Поисками же виновника произошедшего займутся правоохранители.

Инцидент произошел на территории ЖК "Олимпийский"

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевских маршрутках водители отказываются бесплатно перевозить военных. Маршрутчики ведут себя вызывающе и требуют оплачивать полную стоимость проезда, хотя по закону не имеют права этого делать.