У Києві почали продавати алкоголь без обмежень? Що відомо на даний момент

Спиртні напої не продають під час дії комендантської години

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні було запроваджено комендантську годину та введено обмеження на продаж алкоголю. Правила продовжують діяти в певний час для більшості регіонів, але в залежності від ситуації з безпекою вони можуть змінюватися.

У Києві продаж алкоголю в магазинах дозволено з 11:00 до 21:00, проте мешканці столиці повідомляють "Телеграфу" про те, що ці обмеження з недавнього часу були зняті.

У столичних магазинах відвідувачі все частіше почали звертати увагу на те, що алкогольні напої відпускаються в ранкові та вечірні години, незважаючи на дію обмежень.

На даний момент у Києві продаж алкоголю в магазинах дозволено з 11:00 до 21:00, а в закладах громадського харчування — до 22:00. Під час дії комендантської години — з 00:00 до 05:00 — продаж спиртного заборонено.

Джерело "Телеграфу" повідомляє, що у деяких торгових точках Києва з недавніх пір почали продавати алкоголь з моменту відкриття і аж до закриття магазину.

Можливо, це пов’язано з тим, що з 27 липня поточного року набрав чинності Закон України від 18.06.2024 №3817-IX "Про держрегулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та паливі".

Цим законом зокрема визначено, що з дня набрання чинності раніше встановленими сільськими, селищними, міськими, державними адміністраціями та військовими адміністраціями обмеження щодо заборони торгівлі алкогольними напоями втрачають чинність, крім обмежень на час комендантської години.

Проте приймати рішення про відміну обмежень на продаж алкоголю у вечірній та ранковий час має виключно міськвиконком. Інакше дії продавців вважатимуться адміністративним правопорушенням.

Продаж алкоголю під час воєнного стану

Після початку повномасштабної війни в Україні почали запроваджувати заборону на продаж спиртного для цивільного населення та військовослужбовців. У більшості областей на даний момент діють обмеження переважно ввечері до комендантської години, під час неї та вранці. Вдень усі повнолітні громадяни можуть купувати спиртні напої у магазинах та в інших закладах.

При цьому особам у військовій формі продаж алкоголю заборонено у будь-який час доби.

Порушникам правил продажу алкоголю загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.

Комендантська година в Україні

Комендантську годину в Україні запровадили після повномасштабного вторгнення Росії. Він є у всіх регіонах, але місцева влада сама встановлює його тривалість. У Києві комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Наразі в Україні немає покарання за порушення комендантської години.

Що заборонено під час комендантської години?

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

пересуватися на будь-якому транспорті без відповідного пропуску (його видають виключно працівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області);

заборонено роботу торгово-розважальних центрів, магазинів, кафе/ресторанів, а також інших установ, не включаючи критичну інфраструктуру.

Що загрожує за порушення комендантської години?

Якщо правоохоронці помітять під час комендантської години на вулиці людину, її можуть затримати для з’ясування обставин. Якщо при собі він має документи і не потребує встановлення його особи, йому можуть зробити попередження і відпустити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві нічні клуби продовжують збирати аншлаги, навіть незважаючи на військовий стан. Публіки в цих закладах вистачає, адже охочих весело провести час та відпочити не поменшало. Чергова галаслива нічна тусовка викликала неоднозначну реакцію серед українців.