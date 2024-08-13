В Киевской области преступники наладили хитрую схему поставок наркотиков из Тайланда (фото)

Личности организаторов устанавливаются

На Киевщине злоумышленники наладили бесперебойный канал поставки каннабиса из Королевства Таиланд в Украину. Наркотики им отправляли по почте и маскировали их под тайский чай.

После этого каннабис передавали в Ирпень "складмену", который занимался фасовкой. Личности двух фигурантов были установлены и их задержали. Подробности рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Известно, что группа лиц вступила в сговор с неустановленным лицом из Королевства Таиланд и регулярно заказывала у него наркотик растительного происхождения. Каннабис раскладывали по пакетам, маскировали его под тайский чай и отправляли в Украину в международных посылках.

Один из злоумышленников в очередной раз заказал наркотик и получив посылку с "товаром" передал ее в Ирпень так называемому "складмену". В это время на след фигурантов и вышли правоохранители.

В ходе проведения санкционированных обысков у подозреваемых было изъято более 4 килограмм каннабиса, галлюциногенные грибы, экстракт каннабиса в шприцах и емкости с маслом экстракта каннабиса. Также были обнаружены электронные весы, вакууматоры и пакеты для фасовки наркотиков.

Стоимость всего изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 3,4 миллионов гривен.

Двум фигурантам сообщено о подозрении в контрабанде наркотических веществ. На данный момент им избирается мера пресечения.

Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по данному делу продолжается. Также устанавливаются личности организаторов "схемы".

Наркотики хранили на "складе" в Ирпене

Напомним, жительница Киева заказала доставку из Тайланда двух килограмм наркотического вещества растительного происхождения, которое было замаскировано под "чай". Она собиралась получить запрещенный товар по почте — в этот момент злоумышленницу и задержали правоохранители.

Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киева организовал нарколабораторию с миллионными доходами. Злоумышленники килограммами изготавливали амфетамин и затем сбывали его. ОПГ орудовала на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой областях.