В Киевской области преступники наладили хитрую схему поставок наркотиков из Тайланда (фото)
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Личности организаторов устанавливаются
На Киевщине злоумышленники наладили бесперебойный канал поставки каннабиса из Королевства Таиланд в Украину. Наркотики им отправляли по почте и маскировали их под тайский чай.
После этого каннабис передавали в Ирпень "складмену", который занимался фасовкой. Личности двух фигурантов были установлены и их задержали. Подробности рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.
Известно, что группа лиц вступила в сговор с неустановленным лицом из Королевства Таиланд и регулярно заказывала у него наркотик растительного происхождения. Каннабис раскладывали по пакетам, маскировали его под тайский чай и отправляли в Украину в международных посылках.
Один из злоумышленников в очередной раз заказал наркотик и получив посылку с "товаром" передал ее в Ирпень так называемому "складмену". В это время на след фигурантов и вышли правоохранители.
В ходе проведения санкционированных обысков у подозреваемых было изъято более 4 килограмм каннабиса, галлюциногенные грибы, экстракт каннабиса в шприцах и емкости с маслом экстракта каннабиса. Также были обнаружены электронные весы, вакууматоры и пакеты для фасовки наркотиков.
Стоимость всего изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 3,4 миллионов гривен.
Двум фигурантам сообщено о подозрении в контрабанде наркотических веществ. На данный момент им избирается мера пресечения.
Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование по данному делу продолжается. Также устанавливаются личности организаторов "схемы".
Напомним, жительница Киева заказала доставку из Тайланда двух килограмм наркотического вещества растительного происхождения, которое было замаскировано под "чай". Она собиралась получить запрещенный товар по почте — в этот момент злоумышленницу и задержали правоохранители.
Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киева организовал нарколабораторию с миллионными доходами. Злоумышленники килограммами изготавливали амфетамин и затем сбывали его. ОПГ орудовала на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой областях.