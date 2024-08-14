На Киевщине сняли запрет на продажу алкоголя: в какое время теперь можно купить спиртное

Алкоголь не будут продавать только во время действия комендантского часа

В Броварском районе Киевской области решением местных властей были отменены действующие временные ограничения на реализацию алкогольных напитков. Этот шаг направлен на поддержку экономики района и увеличения поступлений в местные бюджеты от уплаты налогов.

Спиртное по прежнему не будут продавать во время действия комендантского часа. Об этом сообщается на официальной странице Броварского совета в Фейсбук.

После полномасштабного вторжения РФ в Украине был введен комендантский час и ограничения на продажу алкоголя. Правила продолжают действовать в определенные часы для большинства регионов, но в зависимости от ситуации с безопасностью они могут меняться.

Броварская районная военная администрация на основании Протокола решения Совета обороны Киевской области от 5 августа 2024 года решила отменить действующие временные ограничения на реализации алкоголя на территории Броварского района. Решение вступило в силу 12 августа текущего года.

Алкоголь не будут продавать только во время действия комендантского часа — с 00:00 до 05:00. В остальное время можно будет свободно приобрести алкоголь в торговых сетях и заведениях общественного питания.

Такое решение было принято с целью эффективной поддержки экономики района и увеличения поступлений в местные бюджеты от уплаты налогов.

В Броварском совете подчеркнули, что спиртное попрежнему запрещено продавать военнослужащим, лицам в форме и представителям добровольческих формирований теробщин.

Продажа алкоголя во время военного положения

После начала полномасштабной войны в Украине начали вводить запрет на продажу спиртного для гражданского населения и военнослужащих. В большинстве областей на данный момент действуют ограничения преимущественно вечером до комендантского часа, во время него и утром. Днем все совершеннолетние граждане могут покупать спиртные напитки в магазинах и заведениях.

При этом лицам в военной форме продажа алкоголя запрещена в любое время суток.

Нарушителям правила продажи алкоголя, грозит административная ответственность в виде штрафа от 6800 до 13600 гривен.

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине ввели после полномасштабного вторжения России. Он есть во всех регионах, но местные власти сами устанавливают его длительность. В Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

На данный момент в Украине нет наказания за нарушение комендантского часа.

Что запрещено во время комендантского часа?

находиться на улице и в общественных местах;

передвигаться на любом транспорте без соответствующего пропуска (его выдают исключительно работникам предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области);

запрещена работа торгово-развлекательных центров, магазинов, кафе/ресторанов, а также других учреждений, не включая критическую инфраструктуру.

Что грозит за нарушение комендантского часа?

Если правоохранители заметят во время комендантского часа на улице человека, то его могут задержать для выяснения обстоятельств. Если при себе у него есть документы и не требуется установления его личности, ему могут сделать предупреждение и отпустить.

Напомним, ранее читатели сообщали "Телеграфу" о том, что в Киеве также начали продавать алкоголь в утренние и вечерние часы, несмотря на действие ограничений.

На данный момент в Киеве продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 21:00, а в заведениях общественного питания — до 22:00. Во время действия комендантского часа — с 00:00 до 05:00 — продажа спиртного запрещена.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ночные клубы продолжают собирать аншлаги, даже несмотря на военное положение. Очередная шумная ночная тусовка вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев.