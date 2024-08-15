В Киевской области хотят отремонтировать котельную практически за 30 миллионов гривен

Сомнительные траты во время войны

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Бориспольского горсовета объявило тендер на проведение капитального ремонта и реконструкции котельной в городе Борисполь на Киевщине. На эти нужны из бюджета собираются потратить 29 миллионов гривен.

Ремонтные работы планируют завершить до конца декабря 2025 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, капитальный ремонт и реконструкция котельной будут проводиться по улице Владимира Момота, 42-б в городе Борисполь Киевской области.

Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 30 августа.

Ремонтные работы должны быть полностью завершены до 31 декабря 2025 года.

Стоимость ремонта составляет 29,3 миллионов гривен

По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт дымовой трубы, электроосвещения, канализации, отопления, вентиляции, тепломеханического и силового электрооборудования, сигнализации загазованности и многое другое.

Также на объекте отреставрируют фасад и сделают ремонт в помещении самой котельной.

Всего предусмотрено около 1000 различных работ и расходов. Ожидаемая стоимость ремонта и реставрации здания котельной — 29 339 083 гривен.

Источник финансирования закупки — государственный бюджет Украины.

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора на стадионе подрядчик должен будет сделать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном.

Также планируется установка спортивных комплексов Street Sport, футбольных ворот, монтаж опорных конструкций для волейбола, бадминтона и баскетбола.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве во время войны собрались ремонтировать музей за 75 миллионов гривен. Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 26 августа.