В Киеве разрушается еще один мост: отпадают куски бетона и торчит ржавая арматура (фото)

Горожане бьют тревогу

Пешеходный мост через столичную Большую окружную дорогу находится в аварийном состоянии и постепенно разваливается на части. Металлоконструкции здесь уже отошли от бетона, а пролеты начали осыпаться.

"Уставший" мост находится неподалеку от остановки общественного транспорта "Лесопитомник". Фото рассыпающего моста показали в Telegram-канале "Киев оперативный".

Пешеходный мост в районе столичной остановки "Лесопитомник" начал активно гнить и разрушаться. На опубликованных в соцсети фотографиях можно заметить, что металлоконструкции моста проржавели и даже отошли от бетонного основания.

Невооруженным глазом видно, что мост действительно находится в аварийном состоянии. Куски бетона постепенно отваливаются от конструкции и падают на проезжую часть, а на пешеходной зоне виднеются большие щели.

Киевляне опасаются, что совсем скоро мост может полностью обрушиться.

Горожане призывают столичную власть обратить внимание на эту проблему и не игнорировать ее, ведь этим наземным переходом ежедневно пользуется большое количество пешеходов, которые подвергают себя реальной опасности.

Мост через Большую окружную дорогу рассыпается

Напомним, "Киевавтодор" объявил масштабный тендер на реставрацию автопроездов моста Метро. Проект предусматривает выполнение противоаварийных работ и обойдется бюджету в 2 миллиарда гривен.

Работы будут касаться автомобильных проездов, а не участка, по которому двигаются поезда метро. По завершении реставрации мост сможет функционировать еще около 20 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать закрытый Южный мост. На работы выделят около 100 миллионов гривен. Заказчиком стало коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей столицы "Киевавтодоргород".