В Киеве специалисты проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков: в "Киевтеплоэнерго" рассказали нюансы
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Важная информация для жителей столицы
В Украине продолжает действовать военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны не только вовремя оплачивать коммунальные услуги, но и регулярно проводить контрольное снятие показаний квартирных счетчиков. Это позволяет специалистам проанализировать потребление услуг и подтвердить ранее переданные клиентом показания.
Контрольные показания имеет право фиксировать исключительно сотрудник "Киевтеплоэнерго", который имеет при себе служебное удостоверение с печатью. Подробнее о процедуре рассказали в пресс-службе КП.
В Киеве сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" активно проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков у своих абонентов. Во время проведения процедуры контролер фиксирует фактические показания счетчика, после чего вносит данные в информационно-учетную базу.
Все абоненты обязаны предоставить контролерам доступ к счетчикам и не препятствовать их законной деятельности.
"Это законодательное требование, позволяющее проанализировать потребление и подтвердить ранее переданные клиентом показания", — подчеркнули в КП.
Кто имеет право проводить контрольное снятие показаний квартирных счетчиков
Контрольные показания имеет право фиксировать исключительно сотрудник "Киевтеплоэнерго", который имеет при себе служебное удостоверение и обязан предъявить его по требованию клиента.
В удостоверении должны быть указаны следующие данные:
- номер удостоверения
- фамилия и имя работника
- должность
- табельный номер сотрудника КП
- название структурного подразделения.
Обязательно на удостоверении должна стоять печать предприятия "Киевтеплоэнерго".
О чем важно помнить абонентам
Если у вас возникли сомнения относительно полномочий и намерений лиц, которые представляются контролерами "Киевтеплоэнерго" и пытаются проникнуть в ваше жилище, то обязательно попросите их предъявить служебное удостоверение.
Также незамедлительно позвоните в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по номеру телефона: 1557 (со стационарного) или 044-500-15-57 (с мобильного).
Здесь вам предоставят всю необходимую информацию и расскажут, по каким адресам на данный момент работают контролеры "Киевтеплоэнерго".
Где можно самостоятельно заказать контрольное снятие показаний
Жители Киева также могут обратиться по любям вопросом касательно сферы ЖКХ в Центры коммунального сервиса, в которых предоставляют информационные услуги и проводят консультации для потребителей.
Самостоятельно заказакть проведение контрольного снятия показаний счетчиков можно тремя способами:
- по телефону: 044-247-40-40
- на сайте ЦКС
- во время визита в один из сервисных центров ЦКС.
Адреса и графики работы Центров коммунального сервиса:
Call center ЦКС: (044) 247-40-40 — пн-пт: 08:00-20:00.
График работы ЦКС:
Пн-чт: з 8:30 до 17:30.
Пт: з 8:30 до 16:15.
Перерыв: с 13:00 до 13:45.
Сб-Вс: Выходной.
Адреса ЦКС по районам:
- Голосеевский — проспект Науки, 11;
- Дарницкий — Заслонова, 22;
- Деснянский — Радунская, 18;
- Днепровский — Миропольская, 13-а;
- Оболонский — проспект В. Ивасюка, 57 и ул. Федора Максименко, 16;
- Подольский — Георгия Гонгадзе, 20-е;
- Печерский — Кловский спуск, 24;
- Святошинский — Вернадского, 63-а и Якуба Коласа, 15-б;
- Соломенский — Донца, 21-б;
- Шевченковский — Довженко, 10.
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