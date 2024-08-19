В Киеве специалисты проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков: в "Киевтеплоэнерго" рассказали нюансы

Важная информация для жителей столицы

В Украине продолжает действовать военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны не только вовремя оплачивать коммунальные услуги, но и регулярно проводить контрольное снятие показаний квартирных счетчиков. Это позволяет специалистам проанализировать потребление услуг и подтвердить ранее переданные клиентом показания.

Контрольные показания имеет право фиксировать исключительно сотрудник "Киевтеплоэнерго", который имеет при себе служебное удостоверение с печатью. Подробнее о процедуре рассказали в пресс-службе КП.

В Киеве сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" активно проводят контрольное снятие показаний квартирных счетчиков у своих абонентов. Во время проведения процедуры контролер фиксирует фактические показания счетчика, после чего вносит данные в информационно-учетную базу.

Все абоненты обязаны предоставить контролерам доступ к счетчикам и не препятствовать их законной деятельности.

"Это законодательное требование, позволяющее проанализировать потребление и подтвердить ранее переданные клиентом показания", — подчеркнули в КП.

Кто имеет право проводить контрольное снятие показаний квартирных счетчиков

Контрольные показания имеет право фиксировать исключительно сотрудник "Киевтеплоэнерго", который имеет при себе служебное удостоверение и обязан предъявить его по требованию клиента.

В удостоверении должны быть указаны следующие данные:

номер удостоверения

фамилия и имя работника

должность

табельный номер сотрудника КП

название структурного подразделения.

Обязательно на удостоверении должна стоять печать предприятия "Киевтеплоэнерго".

О чем важно помнить абонентам

Если у вас возникли сомнения относительно полномочий и намерений лиц, которые представляются контролерами "Киевтеплоэнерго" и пытаются проникнуть в ваше жилище, то обязательно попросите их предъявить служебное удостоверение.

Также незамедлительно позвоните в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по номеру телефона: 1557 (со стационарного) или 044-500-15-57 (с мобильного).

Здесь вам предоставят всю необходимую информацию и расскажут, по каким адресам на данный момент работают контролеры "Киевтеплоэнерго".

Где можно самостоятельно заказать контрольное снятие показаний

Жители Киева также могут обратиться по любям вопросом касательно сферы ЖКХ в Центры коммунального сервиса, в которых предоставляют информационные услуги и проводят консультации для потребителей.

Самостоятельно заказакть проведение контрольного снятия показаний счетчиков можно тремя способами:

по телефону: 044-247-40-40

на сайте ЦКС

во время визита в один из сервисных центров ЦКС.

Адреса и графики работы Центров коммунального сервиса:

Call center ЦКС: (044) 247-40-40 — пн-пт: 08:00-20:00.

График работы ЦКС:

Пн-чт: з 8:30 до 17:30.

Пт: з 8:30 до 16:15.

Перерыв: с 13:00 до 13:45.

Сб-Вс: Выходной.

ЦКС есть в каждом районе Киева

Адреса ЦКС по районам:

Голосеевский — проспект Науки, 11;

Дарницкий — Заслонова, 22;

Деснянский — Радунская, 18;

Днепровский — Миропольская, 13-а;

Оболонский — проспект В. Ивасюка, 57 и ул. Федора Максименко, 16;

Подольский — Георгия Гонгадзе, 20-е;

Печерский — Кловский спуск, 24;

Святошинский — Вернадского, 63-а и Якуба Коласа, 15-б;

Соломенский — Донца, 21-б;

Шевченковский — Довженко, 10.

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