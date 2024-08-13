В случае ЧП киевляне могут рассчитывать на мобильные котельные: сколько их есть в столице

Важная информация для жителей столицы

В 2024 году коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" имеет вдвое больше передвижных мобильных котельных, чем было у них в распоряжении в прошлом году. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций они будут обеспечивать теплом медицинские учреждения и объекты социальной инфраструктуры.

Оборудование может работать в автономном режиме и обогревать здания. Об этом сообщается на сайте КГГА.

В Киеве в 2024 году в распоряжении КП "Киевтеплоэнерго" есть 51 передвижная мобильная котельная. Это оборудование предназначено для того, чтобы в случае возникновения ЧП обеспечивать теплом медицинские учреждения, объекты социальной инфраструктуры и учреждения, на базе которых будут работать пункты обогрева.

"Город определил наиболее важные объекты социальной сферы, в частности те, где будут функционировать пункты несокрушимости. К зданиям будут подключать передвижные мобильные котельные. "Киевтеплоэнерго" разработало различные варианты подключения к альтернативным источникам отопления, в частности тех, которые не оборудованы специальными вводами", — отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Тепловая мощность мобильных передвижных котельных составляет 600 кВт и каждая из них оснащена генератором. Они являются полностью автономными, автоматизированными и энергоэффективными. Их размещают в непосредственной близости к зданию, что минимизирует теплопотери и повышает надежность теплоснабжения.

Такие котельные производят теплоноситель, температуру которого можно регулировать в зависимости от погодных условий.

Сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" совместно со спасателями регулярно проводят тренировки во время которых отрабатывают оперативное подключение передвижных мобильных котельных.

"Мы провели тренировку по подключению котельной "с нуля" и оперативно обеспечили здание одного из лицеев в Святошинском районе столицы теплом. Это слаженная работа специалистов "Киевтеплоэнерго", ГСЧС и представителей учебного заведения. Такие учения мы проводим ежемесячно на различных объектах социальной сферы. Сейчас нам удалось уменьшить время на подключение тепла вдвое, и сейчас время на полное развертывание составляет 1,5-2 часа", — отметил главный инженер СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода.

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