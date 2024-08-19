У Києві фахівці проводять контрольне зняття показань квартирних лічильників: у "Київтеплоенерго" розповіли нюанси

Важлива інформація для мешканців столиці

В Україні продовжує діяти військовий стан, проте, незважаючи на це, побутові споживачі мають не лише вчасно оплачувати комунальні послуги, а й регулярно проводити контрольне зняття показань квартирних лічильників. Це дозволяє фахівцям проаналізувати споживання послуг та підтвердити раніше передані клієнтом показання.

Контрольні показання має право фіксувати виключно співробітник "Київтеплоенерго", який має при собі службове посвідчення з печаткою. Докладніше про процедуру розповіли у прес-службі КП.

У Києві співробітники КП "Київтеплоенерго" активно проводять контрольне зняття показань квартирних лічильників у своїх абонентів. Під час проведення процедури контролер фіксує фактичні показання лічильника, після чого вносить дані до інформаційно-облікової бази.

Всі абоненти зобов’язані надати контролерам доступ до лічильників та не перешкоджати їхній законній діяльності.

"Це законодавча вимога, що дозволяє проаналізувати споживання та підтвердити раніше передані клієнтом показання", — наголосили в КП.

Хто має право проводити контрольне зняття показань квартирних лічильників

Контрольні показання має право фіксувати виключно співробітник "Київтеплоенерго", який має при собі службове посвідчення та зобов’язаний пред’явити його на вимогу клієнта.

У посвідченні мають бути зазначені такі дані:

номер посвідчення

прізвище та ім’я працівника

посада

табельний номер співробітника КП

назва структурного підрозділу.

Обов’язково на посвідченні має стояти печатка підприємства "Київтеплоенерго".

Про що важливо пам’ятати

Якщо у вас виникли сумніви щодо повноважень та намірів осіб, які представляються контролерами "Київтеплоенерго" та намагаються проникнути у ваше житло, то обов’язково попросіть їх пред’явити службове посвідчення.

Також негайно зателефонуйте до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ за номером телефону: 1557 (зі стаціонарного) або 044-500-15-57 (з мобільного).

Тут вам нададуть всю необхідну інформацію та розкажуть, за якими адресами наразі працюють контролери "Київтеплоенерго".

Де можна самостійно замовити контрольне зняття показань

Жителі Києва також можуть звернутися з будь-яким питанням щодо сфери ЖКГ до Центрів комунального сервісу, в яких надають інформаційні послуги та проводять консультації для споживачів.

Самостійно замовити проведення контрольного зняття показань лічильників можна трьома способами:

за телефоном: 044-247-40-40

на сайті ЦКС

під час візиту до одного із сервісних центрів ЦКС.

Адреси та графіки роботи Центрів комунального сервісу:

Call center ЦКС: (044) 247-40-40 — пн-пт: 08:00-20:00.

Графік роботи ЦКС:

Пн-чт: з 8:30 до 17:30.

Пт: з 8:30 до 16:15.

Перерва: з 13:00 до 13:45.

Сб-Нд: Вихідний.

ЦКС є у кожному районі Києва

Адреси ЦКС по районах:

Голосіївський — проспект Науки, 11;

Дарницький — Заслонова, 22;

Деснянський — Радунська, 18;

Дніпровський — Миропільська, 13-а;

Оболонський — проспект В. Івасюка, 57 та вул. Федора Максименка, 16;

Подільський — Георгія Гонгадзе, 20-ті;

Печерський — Кловський узвіз, 24;

Святошинський — Вернадського, 63-а та Якуба Коласа, 15-б;

Солом’янський — Донця, 21-б;

Шевченківський — Довженка, 10.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у разі екстреного відключення тепла кияни можуть розраховувати на мобільні котельні. Таке обладнання повністю автономне і виробляє теплоносій, температуру якого можна регулювати в залежності від погодних умов.