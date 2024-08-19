В Киевской области в детсаду хотят из подвала сделать укрытие: на это потратят миллионы гривен

Поиски подрядчика уже стартовали

Управление образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Коцюбинского поселкового совета Киевской области объявило тендер на проведение капитального ремонта в подвале местного детсада. В помещении планируют обустроить простейшее укрытие.

На эти нужды собираются потратить 3,1 миллиона гривен. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, в детсаду "Светлячок" планируют провести капитальный ремонт подвального помещения и обустройство на его территории простейшее укрытие. Работы будут проводиться по улице Пономарева, 20 в пгт Коцюбинское Киевской области.

Подрядчика для выполнения ремонта в подвале, а также проэктирования и обустройства укрытия планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 26 августа.

Ремонтные работы должны быть полностью завершены до 22 ноября 2024 года.

Стоимость ремонта подвала составляет 3,1 миллиона гривен

По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт подвального помещения — здесь основательно обновят напольное покрытие, фасад и стены, установят новые двери и сантехнику. Также будет проведен ремонт электроосвещения, канализации, отопления и вентиляции.

Всего предусмотрено проведение 148 различных работ и расходов. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения и оборудования здесь простейшего укрытия — 3 104 226 гривен.

Напомним, столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

По условиям договора, на стадионе подрядчик должен будет смонтировать новые спортивные площадки с современным покрытием и искусственным газоном, а также выполнить еще ряд различных работ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве во время войны собрались ремонтировать музей за 75 миллионов гривен. Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 26 августа.