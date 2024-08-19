На Київщині в дитсадку хочуть з підвалу зробити укриття: на це витратять мільйони гривень

Пошуки підрядника вже стартували

Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Коцюбинської селищної ради Київської області оголосило тендер на проведення капітального ремонту у підвалі місцевого дитсадка. У приміщенні планують облаштувати найпростіше укриття.

На ці потреби збираються витратити 3,1 мільйона гривень. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, у дитсадку "Світлячок" планують провести капітальний ремонт підвального приміщення та облаштування на його території найпростіше укриття. Роботи проводитимуться по вулиці Пономарьова, 20 у смт Коцюбинське Київської області.

Підрядника для виконання ремонту у підвалі, а також проектування та облаштування тут укриття, планують визначити за результатами аукціону, який стартує вже 26 серпня.

Ремонтні роботи мають бути повністю завершені до 22 листопада 2024 року.

Вартість ремонту підвалу складає 3,1 мільйона гривень

За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт підвального приміщення — тут ґрунтовно оновлять покриття для підлоги, фасад і стіни, встановлять нові двері та сантехніку. Також буде проведено ремонт електроосвітлення, каналізації, опалення та вентиляції.

Усього передбачено проведення 148 різних робіт та витрат.

Очікувана вартість ремонту підвального приміщення та обладнання тут найпростішого укриття — 3104226 гривень.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка-Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої в Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору на стадіоні підрядник повинен буде змонтувати нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном, а також виконати ще низку різноманітних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві під час війни зібралися ремонтувати музей за 75 мільйонів гривень. Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 26 серпня.