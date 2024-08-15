В Киеве во время войны собрались ремонтировать музей за 75 миллионов гривен: что хотят сделать

Поиски подрядчика уже стартовали

В Подольском районе Киева собираются провести капитальный ремонт и реставрацию здания Национального музея "Чернобыль" и приспособить его к потребностям маломобильных групп населения. На эти нужны из бюджета собираются потратить 75 миллиона гривен.

Ремонтные работы планируют завершить до конца декабря 2026 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Национальный музей "Чернобыль" начал поиски подрядной организации, которая проведет ремонт и реставрацию здания музея, а также сделает его доступным для маломобильных групп населения.

Согласно тендерной документации, работы будут проводиться в переулке Хорива,1 и на эти нужды хотят потратить 75 миллионов 390 тысяч гривен.

Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 26 августа.

Стоимость ремонта составляет 75 миллионов гривен

Согласно опубликованной технической документации заказчик планирует выполнить работы в подвале и в укрытии, на крыше и на этажах, а также на чердаке и в лифтовой шахте.

Также большое количество работ будет проведено на фасаде здания. Подъезд к музею, крыльцо и башню тоже планируют привести в надлежащее состояние.

В музее заменят окна, двери, пол и сантехнику. В здании установят новые бойлеры, систему молниезащиты и пожарную сигнализацию. Территорию национального музея также облагородят.

Всего предусмотрено 1016 различных работ и расходов. Ожидаемая стоимость ремонта и реставрации здания музея — 75 390 384 гривен.

Источник финансирования закупки — государственный бюджет Украины.

Напомним, на Киевщине собираются модернизировать систему оповещения и только на проектную документацию потратят миллионы гривен. Согласно тендерной документации, проектно-сметную документацию для модернизации системы централизованного оповещения населения Киевщины должны разработать до 31 декабря 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве во время войны собираются отремонтировать школьный стадион за космическую сумму. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.