В Киеве 19 августа ограничили движение для некоторых водителей: все подробности и причины

Учтите это при планировании маршрута

Киев встретил 19 августа сильной жарой – столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Столичные дороги оказались под угрозой повреждения из-за высоких температур.

Потому движение крупногабаритного транспорта, чтобы сохранить дорожное покрытие, решили ограничить. По информации патрульной полиции Киева, эти ограничения касаются грузовиков массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Главной причиной запрещения движения тяжеловесного транспорта стала аномальная жара. Когда столбик термометра поднимается выше +28°C, асфальтовое покрытие становится особенно уязвимым к деформациям под тяжестью тяжелых машин. Это может привести к образованию путей и других повреждений дорожного полотна.

Запрет касается не всех грузовиков, а только тех, чья фактическая масса превышает 24 тонны. Также ограничение действует для транспортных средств с нагрузкой на ось более 7 тонн. Такие параметры выбраны не случайно – именно эти машины создают наибольшую нагрузку на дорожное покрытие.

Для водителей таких автомобилей предусмотрены специальные места для ожидания. Они могут остановиться на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог. Также разрешено парковаться возле объектов дорожного сервиса, где водители смогут переждать самые жаркие часы.

Точный срок действия ограничений пока неизвестен, но обычно их снимают вечером, когда температура воздуха снижается. Все зависит от погодных условий и температурных показателей. Патрульная полиция Киева обещает оперативно сообщить о снятии запрета по своим официальным каналам коммуникации. Водителям крупногабаритных грузовиков рекомендуется следить за обновлениями информации.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве десятки человек перекрыли дорогу у железнодорожного вокзала. Там прошел митинг.