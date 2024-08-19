У Києві 19 серпня обмежили рух для деяких водіїв: всі подробиці та причини

Врахуйте це при плануванні маршруту

Київ зустрів 19 серпня сильною спекою — стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів. Столичні дороги опинилися під загрозою пошкодження через високі температури.

Тому рух великогабаритного транспорту, аби зберегти дорожнє покриття, вирішили обмежити. За інформацією патрульної поліції Києва, ці обмеження стосуються вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Головною причиною заборони руху великовагового транспорту стала аномальна спека. Коли стовпчик термометра підіймається вище +28°C, асфальтове покриття стає особливо вразливим до деформацій під вагою важких машин. Це може призвести до утворення колій та інших пошкоджень дорожнього полотна.

Заборона стосується не всіх вантажівок, а лише тих, чия фактична маса перевищує 24 тонни. Також обмеження діє для транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі параметри обрані не випадково — саме ці машини створюють найбільше навантаження на дорожнє покриття.

Для водіїв таких авто передбачені спеціальні місця для очікування. Вони можуть зупинитися на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг. Також дозволено паркуватися біля об'єктів дорожнього сервісу, де водії зможуть перечекати найспекотніші години.

Точний термін дії обмежень поки що невідомий, але зазвичай їх знімають увечері, коли температура повітря знижується. Та все залежить від погодних умов та температурних показників. Патрульна поліція Києва обіцяє оперативно повідомити про зняття заборони через свої офіційні канали комунікації. Водіям великогабаритних вантажівок рекомендується слідкувати за оновленнями інформації.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві десятки людей перекрили дорогу біля залізничного вокзалу. Там відбувся мітинг.